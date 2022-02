Dominique Diatta, ganador del coche sorteado por la Junta de Ayuda a Necesitados de Durangaldea

Iurreta – El senegalés residente en Iurreta, Dominique Diatta, recibió ayer el coche del sorteo solidario de la JAED (Junta de Ayuda a Necesitados de Durangaldea) de las pasadas navidades. Portador del boleto 22.869, recibió de manos de Eugenio Briñas, integrante de la junta directiva, las llaves del vehículo. "Cuando me acerqué dos semanas después del sorteo a Santa María a mirar los números en el tablón y me di cuenta de que tenía el número ganador no me lo podía creer", reconoció agradecido en el momento que posaba junto al vehículo.

Han pasado dos décadas desde que Dominique dejó su Senegal natal en busca de una vida mejor. Tras pasar tiempo en Ondarroa se trasladó a Durango y desde el pasado julio vive en Iurreta. Marinero de profesión, estas navidades también quiso colaborar con la JAED comprando un boleto para el sorteo solidario. "Recuerdo que el año pasado perdí el único número que compré y esta vez he tenido suerte. En plenas navidades salí a dar un paseo y decidí comprar un boleto cuando pasé por delante del stand", repasó el momento que adquirió el número ganador.

Preguntado por sus intenciones con el coche, Dominique no conduce y fue su hija Melissa la que mostró gran interés por conducirlo. "Da la casualidad de que la semana pasada vendí el coche y me vendría fenomenal. Voy a marcharme a Marsella a vivir y una vez me instale allí me gustaría poder venir a por el coche y disfrutarlo", reconoció la joven de 22 años, deseosa de poder hacer uso del vehículo.

El acto de entrega tuvo lugar ayer jueves en el concesionario Gaursa del barrio iurretarra de Arriandi. Desde la junta benéfica valoraron muy positivamente los 58.999 boletos vendidos en el tradicional sorteo solidario de la JAED. "Teníamos la ilusión de superar las ventas del año pasado donde se vendieron 60.000 números. Por este motivo éramos muy optimistas y decidimos sacar 65.000 boletos. Al principio la venta iba muy floja hasta el punto de que tuvimos que hacer un llamamiento en los medios de comunicación para que la gente se animase a comprar. Afortunadamente la respuesta fue muy positiva con un arreón final muy bueno donde llegamos a vender hasta 5.000 números al día. Finalmente despachamos 59.000 boletos y estamos muy contentos con la respuesta. Muchísimas gracias a todo el mundo", explicó Eugenio Briñas.

La Junta de Ayuda a Enfermos de Durango y Iurreta (JAED) continúa inmersa en la recogida y distribución de alimentos para ayudar a las familias más necesitadas de la comarca. En este sentido, desde que se declaró el estado de alarma en marzo de 2020, las necesidades de los más desfavorecidos han aumentado considerablemente en la comarca. Como consecuencia, la incansable labor de la JAED también se vio incrementada a raíz de la crisis sanitaria.

Han pasado 59 años desde que un grupo de jóvenes durangarras, pertenecientes a movimientos de Acción Católica con inquietudes sociales, contactaron con Luciano Francés, sacerdote de la parroquia de Santa María de Uribarri, y aunaron sus esfuerzos para constituir JAED. Con el objetivo de ayudar a los enfermos y necesitados de la época, comenzaron a dar los primeros pasos.