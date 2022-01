Durango programa una veintena de espectáculos en San Agustín

En su firme apuesta por una cultura de calidad, San Agustín Kultur Gunea presentó ayer su programación hasta el próximo mes de mayo con una amplia oferta teatral, música y danza. Muestra de ello, el espacio cultural ofrecerá 21 actuaciones de todas las disciplinas artísticas, avaladas por su calidad y dirigidas a todos los públicos.

El recién estrenado año comenzará con una comedia de los divertidos Iker Galartza, Gure Zirkua, y Zuhaitz Gurrutxaga, Futbolistok, donde un aspirante a lehendakari ha de enfrentarse a un molesto tic en plena campaña electoral, para lo que contará con la ayuda de un psicoanalista. Bajo el título Lehendakari Gaia, el espectáculo en euskera se ofrecerá el día 15 a las 19.00 horas.

La programación familiar llegará el día 23, a las 18.00 horas, con el último trabajo de Markeliñe. La compañía zornotzarra acaba de estrenar Ganbara, con lo que pretende honrar el valor de la mujer como pilar indispensable del caserío ofreciendo una reflexión de ese pasado de forma lúdica y emotiva. "El espectáculo trata sobre el recuerdo de nuestras tradiciones. Se pretende reivindicar ese calor de hogar, esa familia, el recuerdo de las cosas que nos han hecho ser lo que somos. Hemos jugado con todo esto teniendo a una mujer que llega al desván de su caserío, que va a poner en venta. A partir de ahí, afloran todos los recuerdos de lo que ha sido su pasado, su niñez, su abuela", explica Joserra Martínez, director de Markeliñe.

En lo que a novedades se refiere, el espacio cultural inaugurará el ciclo Gure eguenak; cinco funciones que se ofrecerán los jueves por la tarde con el propósito de completar la clásica oferta de fin de semana. El primer espectáculo llegará el día 27 desde las 19.00 horas con el durangarra Ander Ercilla. Presentará su nuevo disco Sustraiak adarretan, que parte de los clásicos de la euskal kultura para reescribirlos con nombre propio. Este es uno de los trabajos galardonados por la Beca de Creación Durango Sor(tzai)leku, impulsada por el Ayuntamiento para promover la creación artística en la localidad.

Ese mismo fin de semana la compañía aficionada Banarte presentará ¡Ese no!, con texto de Rafa Erce a partir de la obra Le Prénom de los franceses Alexander Patellière y Matthieu Delaporte, el espectáculo permitirá, a partir de las 19.00 horas, trasladar a los asistentes a una velada familiar, donde un divertido juego sobre el nombre de un nuevo miembro de la familia acaba creando un conflicto detrás de otro.

El colofón al mes de enero llegará con A.K.A. Also Known As, un texto del dramaturgo Daniel J. Meyer, dirigido por Montse Rodríguez Clusella e interpretado por Lluís Febrer que está cosechando un notable éxito con cuatro Premios Butaca: mejor espectáculo de pequeño formato, mejor texto, mejor dirección y mejor actor- y dos Premios Max a la mejor autoría revelación y mejor actor protagonista. "Este monólogo nos habla de un periodo de la adolescencia de Carlos del que nosotros formamos parte. Nos relata su día a día a los 15 años: el instituto, la terapia, el rechazo, la rabia y el miedo, los amigos, el amor y el deseo, la injusticia, la relación con los padres... Un momento en el que, por circunstancias ajenas a él, tiemblan sus cimientos, sus raíces, su identidad. Y es que Carlos es adoptado... y los ojos de los demás le hacen plantear dónde reside su verdadera identidad. ¿Somos los que los demás ven? ¿Lo que quieren ver? ¿Lo que mostramos? ¿Lo que ocultamos? ¿Lo que emerge cuando estamos solos?", reza y cuestiona la sinopsis.

Como viene siendo habitual, la programación completa se puede consultar en www. durango.eus/sanagustin y también se encuentra disponible en el teatro y en el Museo de Arte e Historia de Durango.

nuevos socios

En plena campaña de renovación y captación de socios, San Agustín mantendrá los precios de los últimos años. Así, los mayores de 14 años pagarán 25 euros anuales, mientras que los niños deberán abonar cinco. También habrá ventajas habituales de un 25% de descuento en todas las actuaciones programadas por San Agustín, dos espectáculos gratuitos al año a elegir y descuentos en la Red Vasca de Teatros Sarea.

21 propuestas. Presenta su programación hasta primavera con un total de 21 espectáculos de teatro, música y danza para todas las edades.

15 de enero. Arranca la nueva programación con la divertida comedia en euskera 'Lehendakari Gaia' de Iker Galartza y Zuhaitz Gurrutxaga.

En la web. La nueva programación completa se puede consultar en www.durango.eus/sanagustin, en el teatro y también en el Museo de Arte e Historia de Durango.