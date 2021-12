El PNV de Durango critica la anulación de la pista de hielo

A pesar de ser una de las grandes atracciones navideñas en Durango, la pista de hielo no estará operativa estas fiestas por segundo año consecutivo en Landako Gunea. Esta decisión, tomada por el equipo de gobierno, liderado por EH Bildu y Herriaren Eskubidea, fue muy criticada en la jornada de ayer por el PNV. "Una vez más, nos tenemos que enterar por la prensa de que el equipo de gobierno achaca su decisión a la situación sanitaria. Sin embargo, por lo que sabemos, este evento no ha estado previsto en el presupuesto de 2021, ni tampoco se recoge en el proyecto de presupuestos del 2022. Y no es que se les haya olvidado, no, porque hemos preguntado específicamente por ello y la respuesta es que no es su opción. ¿De eso se trata?. ¿De la opción de quien gobierna?. ¿O de los miles de niños y niñas que gozaban en la pista de hielo cada Navidad?", criticó Mireia Elkoroiribe, portavoz del PNV.

Los jeltzales tampoco entienden por qué Durango se va a quedar sin este entretenimiento cuando Bilbao o Irún cuentan desde hace unos días con sendas pistas de hielo con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía una alternativa lúdica estas fechas navideñas. En este sentido, el PNV criticó el hecho de que algunas actividades sí se programarán este año mientras que la pista de hielo no. "Una vez más se da la incongruencia de este equipo de gobierno. ¿La situación sanitaria solo vale para suspender la Izotz Pista? ¿No hay inconveniente para organizar el PIN, el desfile del Olentzero, Pirritx y Porrotx o los Reyes Magos?", cuestionaron con indignación.

Las pasadas navidades la pista de hielo tampoco estuvo operativa y este año, muy a pesar de los jeltzales, ocurrirá lo mismo. Desde el PNV defendieron que la iniciativa podía haberse llevado a cabo respetando "siempre" las normas dictadas por Osakidetza y estableciendo un aforo menor. "Pero señores y señoras de EH Bildu, Herriaren Eskubideak, Podemos, Independienteak, no se escuden en la situación sanitaria y digan el porqué de esta decisión de suspender la pista de hielo que tantos vecinos estaban esperando", solicitaron los jeltzales.

"Lamentamos que esta actividad, planteada junto con Dendak Bai como reclamo, no solo para su disfrute, si no como una manera de incentivar la visita a Durango desde nuestra propia comarca y otras vecinas como Lea Artibai o Debagoiena, y que de paso servía para impulsar las compras y el consumo en nuestro comercio y hostelería, no vaya a abrir sus puertas".

Batiendo un nuevo récord de participación. Así despidió Durango a su pista de hielo en 2019, última vez que estuvo operativa. Entonces, 7.917 personas pasaron por Durango con el propósito de disfrutar en una de las pistas de hielo más grandes de Euskadi.