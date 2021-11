Mendibil y el Orfeón de Durango homenajearán a 'Xeberri' el 5 de diciembre

La basílica de Santa María acogerá el próximo 5 de diciembre (19.00 horas) un concierto especial que servirá para recordar a Xabier Castillo Xeberri, recientemente fallecido. Por primera vez, actuarán conjuntamente Gontzal Mendibil y el Orfeón de Durango. "Será emotivo cantar las canciones que cantábamos Xeberri y yo y hacerlo con el orfeón. Les he pasado un montón de partituras, pero no sé si tocaremos todas", explicó entre risas Mendibil, añadiendo que "Durango es mi segundo pueblo. Aquí estudié de niño y guardo muy buenos recuerdos".

Desde el orfeón durangarra se mostraron muy ilusionados con la oportunidad de actuar junto al cantautor euskaldun. "Llevamos semanas preparando el repertorio para ofrecer un concierto que seguro será emotivo. En un ambiente marcado por la Liburu Azoka, animamos a presenciarlo porque seguro que la gente disfruta muchísimo", aseguró Valentín Sagastizabal, director del orfeón.

Con aforo máximo para 450 personas, las entradas, a un precio de 10 euros, pueden adquirirse desde la jornada de hoy jueves en la oficina de turismo de Durango.