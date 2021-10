Mangamore atrae a 'youtubers' con millones de seguidores

El festival Mangamore vuelve a Amorebieta en formato presencial. La decimoquinta edición se celebrará entre los próximos días 8 y 10 con una amplia y variada programación adaptada a la actual situación sociosanitaria. Los actos tendrán lugar en cinco zonas: frontón Amorebieta IV, Centro Zelaieta, Gazte Txoko, parque Zelaieta y el espacio del Zornotza Aretoa. Este año, debido a la pandemia, no habrá ningún espacio para los videojuegos. Asimismo, el Ayuntamiento quiso recordar que no se podrán celebrar encuentros multitudinarios y tampoco organizar actos alternativos no autorizados. "Os pedimos que actuéis con responsabilidad, que solicitéis las entradas con antelación y que mantengáis la distancia de seguridad", solicitaron desde la administración local.

En lo que a la programación se refiere, los canales de YouTube tendrán protagonismo con la presencia de Pascu y Rodri. Y es que sus canales tienen más de 4,5 millones de seguidores y más de 800 millones de visualizaciones. Pascu y Rodri estarán el sábado en la zona 1 del festival, en el frontón Amorebieta IV, mañana y tarde, con el propósito de dar a conocer todo acerca de su canal a los asistentes, que podrán hacer preguntas y fotografiarse con ellos. Sin embargo, no serán los únicos youtubers de esta edición: KibaDubs también estará presente en la edición de este año con doblajes humorísticos en su canal.

Por otro lado, tampoco faltarán los campeonatos de Cosplay con dos modalidades: en la primera, los participantes deberán disfrazarse y desfilar; y en la segunda no bastará con disfrazase, ya que los participantes también deberán adquirir la condición del personaje elegido y representarlo en el escenario. El campeonato Asian dance tendrá lugar el domingo por la tarde: en este caso, quienes acudan deberán elegir a un grupo de moda en Corea y representar una coreografía suya sobre el escenario, imitándolos lo mejor posible.

En lo que novedades se refiere, mención especial para la conferencia de Deitze San Vicente. La experta de Zalla hablará a cerca de la ludopatía que puedan generar los videojuegos. La conferencia tendrá lugar en la zona 2, en el Centro Zelaieta, el sábado por la mañana. La editorial Kodai también estará en el mismo espacio el día anterior, el viernes por la tarde, de forma que el público podrá conocer todos los detalles de las últimas publicaciones mangas.

amorebieta

nueva edición del mangamore

Fechas. Del 8 al 10 de este mes, la decimoquinta edición del festival Mangamore será presencial, aunque ha sido adaptado a la actual situación sociosanitaria.

'Youtubers'. Pascu y Rodri, los youtubers de moda, serán unos de los protagonistas del evento.

Starwars. No podía faltar un espacio para los fans de la saga Star Wars. Los soldados imperiales de la Legión 501 estarán el sábado por la tarde en el Centro Zelaieta. Además, en ese mismo espacio, se podrá disfrutar de la exposición Star Wars durante los tres días que dure el festival.

Para niños. Ureshi, mascota del festival, estará mañana y tarde en el Centro Zelaieta dispuesto a sacarse fotos donde se podrán formar grupos de hasta cuatro personas. Por otro lado, también habrá manualidades, talleres y el tren txu-txu; este último saldrá de la parada de autobuses de la calle Gudari.