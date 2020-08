Fallece Joseba Mujika, que "dedicó sus mejores años a Elorrio"

Elorrio – Ayer al mediodía se conocía la fatal noticia. El concejal del PNV en Elorrio, Joseba Mujika, fallecía en la carretera que da acceso a la localidad de Hoz de Jaca, en Huesca, a los 47 años y según las primeras informaciones tras sufrir un infarto mientras realizaba deporte. Sin embargo, por la tarde la Guardia Civil abrió una investigación para constatar que en el accidente no se había visto implicado ningún vehículo más, tal y como confirmaron momentos después.

Según informaron fuentes de la DGT y de la Guardia Civil, sobre las 12.15 horas se recibía un aviso en el que alertaban de la caída de un ciclista en el kilómetro 3 de la HU-V-6104 que enlaza la A-136. Al parecer, el ciclista se salía de la vía por el margen derecho y chocaba contra una bionda. Al lugar acudieron los servicios de emergencias, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El trágico suceso caía con un jarro de agua fría en la localidad. Joseba era una persona muy conocida entre los vecinos, ya que entre los años 2011 y 2015 ostentó el cargo de teniente alcalde, junto a Ana Otadui como alcaldesa y en los sucesivas elecciones fue candidato jeltzale en la localidad y durante cuatro años ostentó el cargo de portavoz en la oposición. Además, Mujika era en la actualidad director de Participación Ciudadana en la Diputación de Gipuzkoa.

Sus compañeros de partido y del Ayuntamiento se mostraron muy consternados por la noticia. Su mano derecha y una de las personas de mayor confianza de Joseba, la actual presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia y exalcaldesa elorriarra, Ana Otadui reconoció sentirse muy afectada. "Es un día muy triste. Estamos todos muy afectados, no lo podemos creer. Joseba era una buena persona, generoso, trabajador, alegre, optimista, de ayudar a la gente. Guardo muy buenos recuerdos de cuando estuvimos juntos en el Ayuntamiento de Elorrio. Joseba era un abertzale comprometido con este pueblo", lamentaba Otadui. A estas palabras se sumaba su actual compañero en el Ayuntamiento y parlamentario vasco, Mikel Arruabarrena. "Ha sido un mazazo. Joseba dedicó los mejores años de su vida y toda su experiencia como abogado urbanista a mejorar la vida de los vecinos de Elorrio. Resaltaría de Joseba su laboriosidad, su optimismo y lo buen compañero que era. He tenido la suerte de poder trabajar a su lado y he aprendido mucho de él, tanto en el plano político como en el humano", reconoció.

La presidenta del Bizkai Buru Batzar, Itxaso Atutxa, se sumó a los pésames y en Twitter escribió: "Agur Joseba. Betirako izango zaitugu gure bihotzean". Compañeros de partido como Iñaki Totorikaguena, alcalde de Iurreta, confesaba que "había compartido muchos años de trabajo, reuniones y proyectos para desarrollar nuestra comarca. Buen hombre, amigo, empleado y siempre dispuesto a ayudar". Goian bego.

