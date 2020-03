La Pasión de Durango sigue a la espera de una decisión

Durango – La Asociación Juan de Iciar, organizadora de la Pasión durangarra, sigue al detalle los últimos acontecimientos en torno a las medidas de prevención adoptadas estos días para evitar la propagación del covid-19 y no ocultan la incertidumbre por la posible suspensión de los actos representativos que tendrían lugar los días 8, 9 y 10 de abril, tal y como ya ha sucedido con la de Balmaseda.

En este sentido, integrantes de la asociación insisten que por el momento "seguimos valorando la situación, en continuo contacto con el Ayuntamiento y a la espera. No podemos decir si sí o si no. En principio, hasta el lunes no nos volvemos a reunir y vamos a intentar apurar hasta el último segundo", aseguran.

Y es que la Pasión de Durango sigue siendo uno de los principales actos y atractivos de la Semana Santa de Durangaldea. Hace unas semanas comenzaron los ensayos bajo la dirección de Txema Asategi, quien volvió a retomar las riendas de la representación tras el fallecimiento en diciembre de Juanjo Echarte. Desde entonces todos los lunes decenas de vecinos se reúnen en los ensayos que se celebran en la plaza de Santa Ana para preparar y ultimar todos los detalles de la representación teatral que está previsto se celebre entre los días 8 y 10 de abril.