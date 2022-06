Las 'drag queen' de Bilbao relatan sus historias en el día del orgullo

"QUIERO visibilizar que las mujeres trans también hacen drag", dice April Rose, ganadora de la última edición de la gala drag de Bilbao, organizada por Bilbao Bizkaia Harro, el festival del orgullo LGTBIQ+ bilbaino. Ha pasado el último mes trabajando frenéticamente para ganarse la corona que se ciñó el pasado 17 de junio en el escenario de El Arenal. Detrás del personaje de April, está Jara Tubet, una joven maquilladora getxotarra de 24 años. "April es divertida y alegre, pero también un poco alocada", dice Tubet. Comenzó a indagar en el mundo del drag poco antes del confinamiento que se impuso en marzo de 2020 para frenar la expansión del coronavirus. "Empecé a indagar en mi personaje", dice. Su nombre drag, April Rose, hace referencia a su mes de nacimiento –abril– y a su amor por las rosas. Este nombre además está sonando cada vez con más fuerza. Tras su coronación como la reina drag de Bilbao, Tubet está recibiendo varias propuestas para actuar en diferentes sitios. Así las cosas, este fin de semana sus tacones han pisado con fuerza Vitoria-Gasteiz.





April Rose (Jara Tubet), ganadora de la gala drag de este año. Foto: Cecida por Tubet

A pocos metros de El Arenal bilbaino, donde April ganó su corona, está Asier Bilbao en su local el Pub Key. "Mi única pretensión, que también es mi obligación, consiste en divertir al público", afirma. Lleva haciéndolo desde 1992, cuando, además, también se introdujo en el show-business. "Empecé por pura necesidad. Y volví a abrir un local que ya llevaba tiempo ofreciendo espectáculos de transformistas. Era lo que su público esperaba", reconoce. Puntualiza además, que a él el término drag no le dice nada. "Para mí, en realidad, todos somos transformistas. Podemos cambiarle el nombre, pero es lo mismo", opina el artista. Cuando Asier Bilbao "se transforma", utiliza ese mismo nombre. Se embute en ajustados trajes en los que predominan los colores vivos y la pedrería fina. Su cabeza, en no pocas ocasiones, está adornada con tocados vistosos. Aun así, este personaje que se sube al escenario no es "ni masculino ni femenino", surge, según su creador, de "su propia paranoia". El show lleva años formando parte durante la Aste Nagusia del Bilbao Bizkaia Harro –el festival del orgullo LGTBIQ+ de la villa– y de los espectáculos que se ofrecen en su local, el Pub Key. "Este lugar ha llegado a ser un auténtico templo del transformismo", afirma Bilbao desde detrás de la barra. Sus paredes rojas, adornadas con estrellas blancas, han sido testigos de muchas actuaciones a lo largo de las últimas tres décadas. Según su dueño, por su escenario han pasado "todos los transformistas de la vieja escuela". A estas drags, además, les resultaba mucho más difícil montarse que a las nuevas generaciones. "Ahora, a golpe de clic, tienes una peluca en 48 horas en tu casa. Solo hace falta dinero", afirma. "En mis tiempos, no había tantas facilidades. No se encontraban pelucas ni vestuarios así como así", concreta Bilbao.

Las Fellini comenzaron a actuar en 1996, ellas no cosen. Nunca lo han hecho. Tampoco se preocupan por pulir su vestuario, ni mucho menos su maquillaje. Su concepto del drag es muy diferente. El cuarteto cómico formado por Nagore Gore, Caprichossi, Jeixy Spaghetti y Bárbara Kaldo se define como "un grupo de transtornistas", es decir, como unas transformistas locas o trastornadas. Actúan todos los jueves en el Badulake, en la calle Hernani y cada una adquiere su propio rol sobre el escenario. "Lo que todas tenemos en común es que nos pierden los hombres", bromea Nagore. "Nosotras empezamos en el boom del drag, en la época en la que se rodó la película de Priscilla la, reina del desierto", afirma Nagore.





Fellini: Caprichossi, Bárbara Kaldo, Nagore Gore y Jeixy Spaguetti. Foto: Las Fellini

El nombre original del grupo fue Alien Sisters, pero enseguida lo cambiaron por el actual. A lo largo de su recorrido, el cuarteto ha experimentado varios cambios, pero lo que ha prevalecido –y lo que les caracteriza– es su sentido del humor. Este humor, sin embargo, siempre ha tenido un marcado carácter político. "Somos muy críticas, porque venimos del cabaret, que se basa en la crítica social", explica Nagore. Por otro lado, según Bárbara Kaldo, que tan solo lleva cinco años actuando, Las Fellini "han roto muchos moldes". Y, en ocasiones, han sido muy criticadas. Pese a ello, hoy el grupo está muy consolidado en la escena de la ciudad. "Hemos conseguido mantenernos, semana tras semana, durante 18 años en el mismo local", dice Caprichossi.

Estos son algunos de los nombres que forman parte de la escena drag bilbaina. Son muy diferentes entre sí, y cada una entiende el arte drag de una manera particular. Una buena muestra de ello es que las más veteranas prefieren definirse como travestis o transformistas, ya que el término Drag les resulta ajeno y lejano. Las más jóvenes, por el contrario, lo abrazan. Y es que esta es una expresión muy diversa. Pueden ser actrices, cantantes o bailarinas. Cómicas o monologuistas. Pero, quizá, lo que tienen en común son las ganas de sentir el calor de los focos acariciando sus rostros, una reina necesita brillar.

