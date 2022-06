Los no abonados a Bilbao Kirolak podrán comprar entradas para las piscinas en la web

La temporada de verano en Bilbao Kirolak comienza el próximo sábado 11 de junio, tal como ha anunciado Itxaso Elorreta, concejala de Juventud y Deporte, en su presentación este martes. En el acto de apertura han participado los alumnos de la ikastola Kirikiño para estrenar el primer baño de la temporada.

Los polideportivos de Artxanda, Txurdinaga y Errekalde cuentan con mejoras referentes a la obtención de las entradas. Estas podrán comprarse tanto de manera telemática como presencial y si fuera necesario, el personal del polideportivo se encuentra en completa disposición para ayudar a los usuarios.

Sumándose a las novedades para este verano, se incorporarán pulseras de acceso a las instalaciones que ayudarán a la apertura y cierre de taquillas. Elorreta insiste que, pese a todas las modernizaciones, seguir mejorando el servicio no significa "dejar a nadie atrás" y que quiere "ir siempre de la mano con todos".





SIN RESTRICCIONES



El recinto tendrá un aforo del 100% este año y no será necesario tener cita previa para acceder, una vez superadas las restricciones por el coronavirus. No habrá ningún tipo de parcelación en el solárium y se permirá la entrada a todas las personas abonadas y no abonadas. Las piscinas cubiertas de San Inazio y Zorrotza, al igual que las exteriores, estarán disponibles como espacios de ocio acuáticos.

Dos años después de la pandemia, con esta nueva temporada sin restricciones, las piscinas tanto interiores como exteriores están ya preparadas para abrir sus puertas al público con todas estas novedades. Itxaso Elorreta comenta: "Ya ha llegado la normalidad a las piscinas de Bilbao Kirolak".

La apertura de las instalaciones serán de las 10:00 horas a las 21:00 durante los meses de junio, julio y agosto. En septiembre será desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas.

"Estamos deseando disfrutar de la temporada. Tenemos estas maravillosas piscinas para que se diviertan y sean lugares de encuentro en los que estar con sus familias y amigos sin salir de Bilbao", concluye la concejala.