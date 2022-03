Las nuevas limitaciones a la entrada de vehículos en el Casco Viejo se aprueban el jueves

La nueva ordenanza peatonal que se implantará en primer lugar en el Casco Viejo y más adelante en otras zonas de la ciudad lima los últimos flecos con los sectores más afectados antes del próximo jueves cuando se aprobará definitivamente en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Bilbao. Previamente este lunes la nueva concejal de Movilidad, Nora Abete, se reunirá con comerciantes y hosteleros.

La preocupación se centra fundamentalmente en los horarios de carga y descarga así como por el número de vehículos particulares que podrán acceder al botxo.

La regulación del aparcamiento en el Casco Viejo no tiene vuelta atrás. Se trata, eso sí, de consensuar posturas para que la ordenanza resulte aprobada con el mayor consenso posible no solo por parte de los grupos municipales sino también de los vecinos de Bilbao. Es cierto y de ello se han quejado en numerosas ocasiones los residentes que en las primeras horas de la mañana las siete calles parecen la Gran Vía madrileña, a juzgar por el tránsito de vehículos a lo que suma la carga y descarga. No obstante las límitaciones que impondrá la nueva ordenanza tampoco son del agrado total de ahí que se haya presentado un paquetes de alegaciones que pretenden rebajar algunas exigencias.

HACE UN AÑO

En su día, cunado hace un año se aprobó el texto inicialmente, el entonces concejal de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao aseguró que con la nueva ordenanza de preferencia peatonal para el Casco Viejo "todos ganan, vecinos residentes y vecinos comerciantes", porque el tránsito de vehículos va a estar "regulado y ordenado". En aquella ocasión defendió en esta zona la "compatibilidad" de la bicicleta con los peatones, al contrario que en otras zonas peatonales, como Ledesma.

Boni García, propietario el histórico café Lago, confirma que "la circulación de 8.30 a 11.30 es un caos. Parece la A-8. Es una locura el ritmo con el que se reaprten los paquete y se intenta reponer los alamcenes porque después ya no pueden entrar". Esta situación complica la vida a los negocios, a su entender, "si algo es urgente no puedes solventarlo".

Los comerciantes también se sienten perjudicados por las limitaciones. "Muchos han preferido irse a otras zonas de la ciudad", apunta. La responsable de la Asociación de comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Rosa Pardo, adelanta que "lo que pretendemos es que la nueva regulación permita el acceso de vehículos de manera ordenada, regulada y ajustada a la realidad de los negocios y de las personas que vivimos en el Casco Viejo".

Entre las alegaciones presentadas solicitan que se amplie el tiempo de estancia de descarga que la ordenanza establece ahora en 30 minutos. También solicitan que los comerciantes pueda acceder con us vehículo particular para trasladar el material. "Somos negocios pequeños que no podemos comprarnos una furgoneta".

Y luego están los vecinos que se quejan de que "la nueva ordenanza reguladora peatonal porque solo «nos permitirá entrar cuatro veces como máximo al mes y 24 al año".

Esto porque la ordenanza fija que para aquellos vecinos que dispongan de garajes privados tendrán una autorización por parcela con máximo 2 vehículos y no podrán acceder simultáneamente los dos vehículos. El horario de lunes a domingo será de 8h a 11h y de 21h a 23h de lunes a jueves y domingos o festivos de 18h a 23 h. con la posibilidad de invitar a otro vehículo.

Los talleres, por su parte, tendrán que registrar las matrículas antes o dentro de los dos días hábiles posteriores y los aparcamientos de residentes tendrán una autorización por parcela de los vehículos asignados a esa parcela, no tendrán limitación horario y se permitirá el paso por Askao-Prim a todos los vehículos residentes de la actual zona OTA con el fin de que puedan aparcar.

El control estará digitalizado para lo que previamente se han ido instalando las cámaras en las zonas estratégicas.

En cuanto a las operaciones de carga- descarga, uno de los caballos de batalla de esta ordenanza, en principio se ha estabelcido que se permitirán los vehículos mixtos de dos asientos, furgoneta y camiones no superior a 5,5 toneledas y altura inferiod a 2,9 metros durante 30 mínitos máximo por acceso y día.

En el capítulo de los vehículos que sí pueden circular por el Casco Viejo se encuentran los autotaxi y VTC así como las bicicletas y los vehículos de movilidad personas.

El Casco Viejo será el banco de pruebas de un barrio principalmente peatonal pero no será el único en un futuro.