Bikoitz, la 'tienda del pirata' de Santutxu, cumple 25 años

HAY aficiones que nos tocan tanto que casi nos exigen militancia. Equipos de fútbol, grupos musicales, sagas cinematográficas, comics japoneses€ Sus seguidores más fervientes son auténticos activistas que, cuando el merchandising oficial se les queda corto, disfrutan rindiendo homenaje a sus ídolos con el diseño de camisetas, gorras, bolsos o incluso mascarillas únicas. Una tarea para la que desde hace ya 25 años tienen en Santutxu un comercio de referencia; Bikoitz, que es el nombre real de la popular 'tienda del pirata'. Sí, esa de Particular Arsuaga en la que un esqueleto filibustero nos da la bienvenida.



"La idea surgió porque por entonces yo estaba muy metido en el mundo de la música heavy y veía que por aquí cerca no había tiendas en las que, además de los discos, los aficionados pudieran comprar otros artículos relacionados con sus grupos favoritos, especialmente camisetas o ropa un poco alternativa", recuerda Koldo Zubiaga, su fundador, quien reconoce que una vez que tuvo la idea se tiró "de cabeza". "Pedí un préstamo para comprar el local -recuerda-. Fui con todo".





PRODUCTOS EXCLUSIVOS Y PERSONALIZADOS



VENTA 'ON LINE'

Y acertó de pleno.(dicho sea con todo el respeto y la bendición de la Real Academia) no sólo no le fallaron, sino que incluso han guiado los pasos del comercio a lo largo de todo este tiempo. Primero, al mostrar que tras toda la parafernalia metal de colgantes, anillos, pulseras, hebillas y demás había un plus para el negocio que bien merecía un espacio fijo en el mostrador. "fundamentalmente, pero muy poco después seguimos con estos productos, sobre todo por el tirón que tienen las que están decoradas con calaveras. Tienen mucho éxito desde el principio y, precisamente de ahí, surgió la idea de encargar el esqueleto de la entrada y quitar el indio que pusimos al principio como reclamo.y hasta he recibido ofertas por él", ríe Zubiaga.Después, los clientes volvieron a marcar el rumbo de la tienda al demandar cada vez más exclusividad y evidenciar que tras su necesidad de contar con toda clase de objetos y prendas personalizados había, no ya un plus, sino todo un nicho de negocio que explotar. "Hoyporque cogemos encargos para peñas, cuadrillas, clubs, despedidas, promociones, conmemoraciones€ Lo que quieras y en pedidos tan grandes o tan pequeños como quieras. Como si tienes que hacer un regalo y solo necesitas una sudadera, un body de bebé, un pañuelo o una bandera".A ese inmenso abanico de posibilidades para crear nuestra propia moda y la facilidad para encontrar (o encargar) productos de grupos comoo cualquiera de los que hayan pasado por los muchos festivales en los que la tienda del pirata ha tenido 'sucursal', también hay que sumar otro factor fundamental para sobrevivir al empuje de la competencia surgida del comercio electrónico: Bikoitz lleva el merchandising oficial de bandas y autores como, entre otros."Es algo que nos ha dado mucha visibilidad porque, así que atendemos pedidos llegados de cualquier sitio. De su mano, nos conocen fuera del que en principio sería nuestro entorno y sus seguidores saben dónde nos tienen para cualquier otra cosa", subraya Zubiaga, quien, por cierto, no perdió la ocasión de hacer un guiño a sus compradores online sustituyendo la flechita o dedo índice con que habitualmente se representa el cursor por una apropiadísimaAunque, eso sí, el encargo más curioso que recuerda de estos 25 años no es musical, sino futbolero. "No sé muy bien cómo dieron con nosotros, supongo que a través de alguien de allí que vive por aquí, pero hace unos añosque llevaron todos los jugadores de su primera división durante esa temporada", explica divertido.Koldo Zubiaga esporque 'es la capital de Bilbao ', asegura convencido. Bikoitz pertenece a lay es muy activo en el barrio, participando en las numerosas actividades que organiza la asociación y ha sido uno de los comercios protagonistas de la última edición de las rutas guiadasque organiza bilbaoDendak.