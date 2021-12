Bilbao descarta un transporte por la ría por falta de viajeros

Se necesitarían 14 barcos pero no mejoraría el actual transporte por carretera.

El transporte por la Ría no parece viable como medio de comunicación ni para Bizkaia ni para Bilbao. Es la conclusión a la que ha llegado un estudio que resume que no se trata de una alternativa viable ya que, según los cálculos, sería utilizada por poco más de un centenar de personas al día.

El estudio, realizado por la consultora bilbaina Ingartek, indica que, en la situación actual del transporte en la capital vizcaina, un servicio público fluvial que conectase el Casco Viejo con la isla de Zorrotzaurre, con una frecuencia de 10 minutos, solo atraería a 108 viajeros diarios.

El trabajo presentado este lunes en una comisión municipal, concluye que un servicio público de viajeros por la ría de Bilbao no mejoraría la oferta de transporte en la capital vizcaina, no sería competitivo para unir Zorrotzaurre con el resto de la ciudad y requeriría de una "elevada" inversión en personal y en barcos, por lo que "no se considera una alternativa viable".

El concejal de Movilidad, Alfonso Gil, ha lamentado este lunes que los números de viabilidad no son buenos "incluso con todas las variables jugando a favor" pero también afirma que "eso significa que el transporte que tenemos es potente y difícil de superar".

Ha recordado que el Ayuntamiento encargó este estudio tras ser aprobada por el pleno municipal una iniciativa en este sentido presentada por el PP, cuya portavoz, Raquel González, ha "lamentado" la "oportunidad perdida" para establecer un servicio público de transporte por la ría, "un proyecto que defendimos en nuestro programa electoral".

Susana Alarcón, de la consultora Ingartek, ha detallado las conclusiones del estudio que indica que el servicio fluvial debería navegar por la margen derecha de la ría, que tiene más población, accesos a la infraestructura más razonables y más "puntos singulares".

Se ha estudiado un hipotético recorrido con 6 paradas: salida desde el puente del Arenal con una estación en el Casco Viejo, otra en la Universidad de Deusto, una tercera en el Palacio Euskalduna y tres paradas en la isla de Zorrotzaurre, la nueva zona de transformación urbanística de la capital vizcaina en la que se calcula que vivirán unas 15.000 personas en el futuro.

Para que este recorrido fuese competitivo debería tener una frecuencia de paso de 10 minutos, siempre teniendo en cuenta que la velocidad de navegación actual máxima permitida por la ría es de 3 nudos, unos 5,5 kilómetros hora.

En estas condiciones, el estudio indica que el servicio de transporte por la ría no sería capaz de derivar desplazamientos de otros modos de transporte y no mejoraría los tiempos de duración de los viajes. Todo ello, teniendo en cuenta que en Bizkaia se producen unos 540.000 desplazamientos diarios.

Se estima que, en la situación actual, solo 108 usuarios utilizarían el servicio fluvial con la frecuencia de 10 minutos. Y cuando el desarrollo de Zorrotzaurre llegue al 100 por cien, el volumen de viajeros solo subiría hasta las 516 personas al día.

Con una velocidad de 10 kilómetros/hora, el estudio calcula que el servicio sería utilizado por unas 2.300 personas en días laborables.