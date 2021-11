Una multitudinaria manifestación reclama en Bilbao una escuela "pública, euskaldun e inclusiva"

Orgullosos. Orgullosos de la educación pública vasca. Así se sentían las cientos de personas que han acudido esta tarde a la manifestación organizada por las entidades que integran la plataforma 'Euskal Eskola Publikoaz Harro' para reivindicar una escuela "pública, euskaldun e inclusiva" como "eje del sistema educativo" vasco.



Aplausos, pancartas y lemas como "Denona eta denontzat (de todos y para todos)" o "Hezkuntza publikoa da, indartu! (La educación es pública, reforzadla) han hecho de la manifestación una marcha con ambiente festivo en favor de la escuela pública vasca que ha recorrido toda la Gran Vía desde Sagrado Corazón hasta terminar en el Arriaga.



Lourdes Imaz, coordinadora de Ehige, ha señalado que "es el momento para hacer políticas públicas que hagan mejorar la escuela publica " para que así esta sea "el eje del sistema educativo vasco" con el fin de ponerlo al nivel del resto de países de Europa "donde el 80% del sistema educativo es público".



Maribel López de Luzuriaga, portavoz de la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro, ha destacado que "el derecho a la educación no se puede dejar en manos de la capacidad económica y de conocimientos de las familias". " Hay que dejar de financiar escuelas que no dan repuesta a la diversidad, que no son inclusivas y que no euskaldunizan", ha subrayado.





??Gaur ere Bilboko kaleetan egongo dira: Fleming Eskola, Murgia, Lezama eta Larrabetzuko eskolak!



??Hoy ¡vamos a llenar las calles de Bilbao a favor de la escuela pública!

https://t.co/zptQPGHJ0S pic.twitter.com/F80495KLGv — EHIGE (@EHIGE1) November 6, 2021

Tras una pancarta en la que se podía leer', cientos de personas han recorrido la Gran Vía hasta llegar al Arriaga, donde se ha leído un comunicado. En él, han destacado que "es hora de poner límites a la educación privada-concertada"."Hay que acabar con la política que sustenta con dinero público todas las iniciativas privadas sin distinción. En el contexto actual de bajada de natalidad, exigimos al Gobierno Vasco una utilización más justa y eficiente de los recursos públicos", han reclamado a las puertas del teatro."Interpelamos al Gobierno Vasco por sus políticas educativas que nos han llevado a esta situación discriminatoria y también a los centros de la red privada, que", han destacado.Asimismo, han solicitado una normativa consensuada que permita la publificación de los centros, así comoEntre las cientos de personas, mayores y pequeños, han estado presentes el secretario de Educación de EH Bildu, Ikoitz Arrese, los parlamentarios de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez e Isabel González además del diputado de Unidas Podemos en el Congreso Roberto Uriarte.