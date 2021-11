Bilbao contará el próximo año con el mayor presupuesto en inversión en barrios y ciudad

Tras casi dos años "muy duros" actuando contra los efectos del covid, el alcalde Juan Mari Aburto, ha presentado este viernes un nuevo presupuesto para Bilbao con la mayor inversión en barrios y ciudad de todos los tiempos. Para el próximo ejercicio 2022 la villa contará con 633.150.000 euros, un 8,1% más con respecto al año pasado. "Las nuevas cuentas miran al próximo año como el ejercicio del "relanzamiento de la ciudad y de seguir avanzando por un futuro mejor", señaló el primer edil. "Se trata de un presupuesto que genera certidumbre", ratificó.

La inversión en los barrios en 2022 asciende a 50 millones de euros (39.5 millones en 2021) y la inversión pública en ciudad 115.3 millones de euros (83,7 millones en 2021). Estas cifras reflejan el espíritu de unos números que apuestan por "un Bilbao seguro, saludable, sostenible, atractivo y participativo, pero sobre todo, fuerte y con importantes inversiones para encarar los nuevos retos". Detrás de las cifras hay proyectos estratégicos como la licitación del Plan Especial de Abando en los 100.000 metros que liberarán las vías hasta la reconversión de la carretera en un paseo entre Enekuri y Santo Domingo entre otro tantos.

El alcalde ha comparecido este viernes junto a la concejala Marta Ajuria, responsable del Área de Economía y Hacienda, con la presencia asimismo de todos los integrantes del equipo de gobierno municipal para dar a conocer las cuentas en un día que ha calificado de "ilusionante".

Este presupuesto como viene siendo ya el ADN de Bilbao tampoco recurrirá al endeudamiento muestra de la buena salud económica de la que goza el Consistorio. Para lograr ese ejercicio sostenible, en el presupuesto se contempla una operación de crédito de 22,7 millones de euros, que, al igual que la partida que se habilitó para este año, aunque Aburto ha mostrado su convencimiento de que tampoco en 2022 será necesario ejecutar por los remanentes municipales.



Sin tensiones económicas

En este punto, ha explicado que estas cifras generales no contemplan ningún ingreso relacionado con el impuesto de plusvalía ni con una posible llegada de fondos europeos Next, aunque ha confirmado que es seguro que llegarán en alguna determinada cuantía. Por el contrario, el alcalde ha explicado que ha preferido no contar con ellos para elaborarlos y apostar así por un presupuesto "creíble" donde no hay cabida para ninguna "aventura" y pensado solo para "generar certidumbres", ha remarcado.

Aburto ha dicho que "vamos a trabajar por una recuperación económica y del empleo en todos los sectores, con un destacado esfuerzo inversor para mejorar los barrios y desarrollar proyectos en toda la ciudad". En este sentido ha añadido que se trata de una apuesta económica por un presupuesto para hacer un Bilbao en torno a tres eses: "seguro, saludable y sostenible".

Excluyendo el capítulo 1 dedicado a gastos de personal, las áreas del Ayuntamiento de Bilbao van a disponer de un total de 464.650.000 euros, un 10,37% más que el presente año (43.650.000 euros), de tal manera que prácticamente todas suben sus cifras.

En el capítulo de ingresos, se recibirán 379,5 millones del fondo de Udalkutxa, partida que se incrementa en casi 56 millones de euros (323,8 en el pasado ejercicio). Además, destaca la previsión de una partida de 6,2 millones por la venta de un solar para vivienda tasada en Zorrotzaurre. En el apartado de gastos, el nuevo presupuesto contempla incrementar las actuaciones en los barrios con 50 millones de euros (frente a los 39,5 millones de este año), la inversión pública municipal con 115,3 millones (84,1 millones en 2021) y otros 299 millones en servicios públicos básicos (266 este ejercicio). Como medida paralela y extraordinaria, como ya se hizo en los dos ejercicios anteriores para hacer frente a la pandemia del covid-19, el alcalde ha anunciado que se trabajará en un nuevo Plan Bilbao Aurrera 2022.

Su aprobación definitiva se realizará en un nuevo Pleno el 30 de diciembre, y su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB) el 31 de diciembre, una vez presentadas y resueltas las alegaciones que presenten los grupos.