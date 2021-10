Los vecinos piden retirar la ampliación de las terrazas en Bilbao

La ampliación de las concesiones especiales para las terrazas de los locales de hostelería en Bilbao no ha recabado el apoyo de los vecinos. La junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao (FAVB) pidió ayer, a través de un comunicado, la retirada de estas licencias extraordinarias concedidas a causa de la pandemia, al desaparecer "las medidas que las justificaban", y se opusieron a que la situación se prolongue. Esta postura se contrapone a la de los profesionales del sector, que consideran que no encaran la nueva normalidad en igualdad de condiciones ya que parten de los daños económicos derivados de las restricciones.

A través de un comunicado, la federación se refirió a la declaraciones del concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento, Xabier Otxandiano, realizadas la semana pasada sobre "la posibilidad de plantear la prolongación de los permisos a las terrazas que se habilitaron de manera extraordinaria durante la etapa de restricciones covid". Según recordó el edil, la medida fue adoptada el año pasado "por unanimidad" entre todos los grupos del pleno en coordinación con el sector. Ese acuerdo, además, se aprobó sin que se contemplara una fecha de vencimiento. Por su parte, el gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, advirtió de que los hosteleros no encaran la normalidad desde cero, sino que llevan año y medio sumando pérdidas económicas. Por ello, solicitaron a los ayuntamientos que mantengan las actuales medidas durante, al menos, un tiempo "razonable".

Estos argumentos no han convencido a la federación que representa a los vecinos, que según alega en un comunicado la concesión de licencias extraordinarias para la ampliación de las terrazas "estaba justificada por la existencia de medidas extraordinarias que impedían consumir dentro de los locales" pero "esas medidas han desaparecido". "Luego, no se comprende esta prolongación de licencias", añaden. Además, recuerda que el espacio público "se entiende destinado a favorecer la movilidad de la ciudadanía, especialmente de esa parte de la población que puede tener problemas ante los obstáculos físicos o la reducción del espacio". En este sentido, asegura que no entiende "que se proponga seguir ocupando el espacio que se considera de uso común para beneficios particulares".

Por ello, pide que se retire la concesión y ampliación de terrazas "y se vuelva a la situación anterior a la pandemia" con la finalidad de "cuidar la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía, facilitando los desplazamientos a pie, la entrada a los portales sin obstáculos o la disminución del ruido". "En definitiva, el disfrute de ese espacio que consideramos que nos pertenece a todos", concluye.