Aburto celebra su 60 cumpleaños con las felicitaciones de sus mejores amigos

Es una fecha redonda para cualquiera. 60 años que invitan a reunirse y celebrar pero estos tiempos de pandemia no lo permiten y si alguien es respetuoso y además quiere dar ejemplo ese es Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao. Un hombre al que no le gustan las reuniones on line porque es más de abrazos y contacto.

Pero este cumpleaños seguro que lo va a recordar de una manera muy especial. Porque todos sus amigos han querido estar con él con sus mensajes de cercanía en un libro que Arantza, su mujer, le ha preparado de manera sorpresa, y que le ha emocionado mucho mucho. "Son retazos de mi vida", dice.

Desde el el lehendakari Iñigo Urkullu, Juan Mari Atutxa, José Luis Bilbao, sus colaborares actuales más estrechos, la gente que entrenó a fútbol, su familia, su amigo Iñigo Pombo....imposible citar a todos. Un trabajo de días que Arantza ha realizado con mucho mimo y la colaboración de dos personas muy próximas: Gotzone Sagardui, consejera de Salud y su colaborador más próximo, Aitor Bilbao.

"Ha sido muy emocionante". Lo dice el alcalde con una voz que delata lo que siente.

Los 60 años le han sentado muy bien, asegura, aunque confiesa que suena de otra manera. "Cada momento en la vida tiene lo suyo. Yo no apostaría ahora por ser más joven en la vida, sino que este momento lo vivamos bien",

Está emocionado hasta el punto de que pensaba ir a dar un paseíto con Arantza, pero con este regalo que le han hecho todo sus amigos ha preferido quedarse en casa para leer y disfrutar de cada cosa. "Y en cantidad de momentos me salen los brillos en los ojos, porque todos son muy emotivos y te van llegando recordando muchas etapas de la vida. Los quiero leer despacio y tranquilo".

Ha sido un regalo muy especial de su mujer Arantza. Ella dice que es una manualidad doméstica, que incluso le ha desbordado porque han sido tantas las personas que le han querido felicitar que no le ha dado tiempo a completar todo el álbum. "Y siguen llegando felicitaciones" dice. Al final ese álbum recoge las muestras de cariño de toda la gente que a lo largo de vida de Juan Mari han puesto una seña en su corazón.

"Arantza me ha puesto en un álbum todos esos mensajes, algunos con fotos y son momento todos ellos muy especiales de lo que hemos ido construyendo a lo largo de las relaciones. Porque yo siembro digo que por cada sitio que pasamos lo que nos llevamos son las relaciones con la gente". Juan Mari piensa que "la vida es circular y con la gente nos vamos encontrando en momentos diversos y esto puesto en un álbum es un recuerdo maravilloso. Es un regalo hecho de trozos de vida y de personas que son bide lagun, amigos de este camino de este viaje".

Desde gente que ha sido muy importante en su discurrir vital como el propio lehendakari Iñigo Urkullu, Juan Mari Atutxa, José Luis Bilbao, su actual equipo de concejales y concejalas que le han mandaron además "un maravillosos vídeo", gente con la que ha compartido etapa en el Gobierno vasco en dos momentos diferentes, en interior y en Políticas Sociales; también compañeros de viaje en este momento son más cercanos al alcalde como Aitor de Bilbao y "un mensaje muy especial de quien es alguien muy especial para mí como es Iñigo Pombo".

Mensajes de su familia, la que nunca falla, de la universidad, chavales a los que entrenó a fútbol en su momento. Gente del partido como Itxaso Atutxa, Andoni Ortuzar... sería interminable y Juan Mari piensa en cada mensaje con la misa satisfacción y agradecimiento por haber hecho de ayer un día muy especial.

"Es la vida en retazos", dice con voz emocionada Juan Mari con esa sensación de que todos los mensajes rezuman cariño, amistad, una de las cosas más importantes de la vida.

No ha sido fácil hacer esta "manualidad doméstica" como lo llamó su mujer, pero para ello ha contado con dos buenos colaboradores y amigos. Muchos días en los que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui y su colaborador más estrecho Aitor Bilbao se han puesto a las "ordenes de Arantza" para en definitiva humanizar la vida y dar importancia a las cosas que de verdad importan.

"Ellos son dos personas entrañables, de estos compañeros de viaje que nunca fallan que han ido extendiendo redes. Y las redes se van multiplicando. Uno más uno más uno no son tres, son 101". Imposible saber cuántos están, "algunos no nos hemos visto hace incluso un tiempo, pero hay unos lazos que no se rompen, es innumerables la cantidad de personas". Es un libro abierto porque aún siguen llegando felicitaciones.

Juan Mari, un hombre que necesita de abrazos y que las reuniones on line solo las utiliza como un mal menor tiene ahora todos esos correos en papel.

Hoy ha trasteadoen la cocina y ha comido con su mujer y sus hijos.Se siente afortunado. "Las relaciones personales es una de las cosas más importantes de la vida", dice el alcalde, Juan Mari, en su cumpleaños.