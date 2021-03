La ONCE reparte 350.000 euros en Bilbao

La vendedora de la ONCE Remedios Ruiz ha vendido 10 cupones premiados ONCE

La suerte vuelve a regar Bilbao con una lluvia de premios. El sorteo del cupón de la ONCE de la noche del jueves, correspondiente al número 82974, ha dejado 350.000 euros en la capital vizcaina, repartidos en diez cupones de 35.000 euros cada uno.



Remedios Ruiz, que lleva trabajando 17 años como vendedora de la ONCE, ha sido la encargada de repartir la suerte desde su quiosco del número 15 de la calle Elcano. "No me lo creo", reconocía esta mañana mientras acudía a su puesto de trabajo. "Tras 17 años como vendedora por fin he dado un premio".





Premio de 350.000€ en #Bilbao ??



La vendedora Remedios Ruiz lleva la suerte al quiosco de c/ Elcano 15, donde vendió 10 cupones premiados.



"Un vecino me decía gafe y hoy se ha llevado uno de los premios" ha contado.



Zorionak! #VendedoresONCE @ONCE_oficial @JuegosONCE pic.twitter.com/sgBdoDVbVD — ONCE Euskadi (@ONCEuskadi) March 12, 2021

Remedios se confesaba "muy nerviosa" y deseosa de abrir su quiosco. "Además, tengo un vecino que me suele decir que soy gafe porque nunca le tocaba y resulta que tres de los cupones premiados", explicaba sin poder ocultar su alegría.Bilbao repite en lo que va de año, ya que eldel pasado 1 de enero dejó en la villa un total dede euros, a los que hay que sumar otros 350.000 euros repartidos en los barrios deen febrero.Otros 4 millones fueron a, además de más premios que durante este primer trimestre se repartieron en municipios como. Hasta el momento la ONCE ha repartido cerca des en la CAV.Los 350.000 euros que han caído en Bilbao llegan en plena campaña del, cuyo sorteo tendrá lugar el próximo viernes, con un premio dea las cinco cifras y serie.