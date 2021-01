Denuncian por uso excesivo de la fuerza a la Ertzaintza

Bilbao – La familia del hombre al que se le acusó de atrincherarse en su casa el pasado 1 de enero en Getxo ha presentado una denuncia administrativa ante el Gobierno vasco acusando a la Ertzain-tza de exceso de celo. La esposa del hombre indicó a DEIA que "todo lo que dijeron no es cierto". Explica que "nunca se atrincheró, no llevaba armas, ni nos atacó ni a mí ni a mis hijas". La mujer relata que "llamé al 112 porque mi marido sufrió un desmayo y no sé qué datos se cruzaron o qué protocolos activaron en la Ertzaintza para que se presentaran veinte agentes armados". Les acusa de "pegarnos a mí y a mi marido, al que dislocaron el hombro" además de "destrozar puertas, armarios, ordenadores y otros artículos". Indica que su marido "en ningún momento fue detenido y a la de 10 minutos de marchar en ambulancia le dieron el alta porque, obviamente no tenía nada". Desvela que la "Ertzaintza nos ha pedido disculpas" pero, asegura, "eso no es suficiente".