Deusto Bizirik no faltó a la cita con su tradicional "Árbol de los Deseos" que en este año tan especial cumplía su 14ª edición. Junto al gran árbol de la Plaza San Pedro se juntaron representantes del Ayuntamiento de Bilbao, con casi pleno de concejales. No puedo asistir el Alcalde de Bilbao, Juna Mari Aburto, pese a su condición de deustoarra, convaleciente tras su reciente operación pero no faltó a la cita casi el pleno al completo, encabezando la comitiva Xabier Ochandiano, concejal de Desarrollo Económico y Empleo, y el subdelegado del Gobierno, Vicente Reyes.

La Presidenta de Deusto Bizirik, Julia Diéguez, en un emotivo discurso recordó "a los que nos han dejado" durante este "annus horribilis", a la vez que deseó salud y recuperación económica para el año entrante. El coordinador de la Asociación de comercios y hostelería deustoarra, Ignacio Aguirre, pidió porque el "optimismo y la esperanza" llegue a los corazones de los vecinos y, en general, de todos los ciudadanos: "Además de dominar el virus, la alegría y la ilusión son el motor que nos mueven y lo que nos permitirá dejar atrás esta dura temporada".