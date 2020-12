La vanguardia de la moda de Bilbao se refleja en una "semana rompedora"

La esencia de la capital vizcaina volverá a desfilar hoy en la XI edición de la Pasarela de Bilbao. Una cita que este año es más imprescindible que nunca porque "hay que mantener viva la moda. Si no lo hacemos, se muere", como aseguró el presidente de BilbaoCentro, Adolfo Lorente, entidad que vuelve a acercar la moda del comercio bilbaino.

Y como este año la presencia en las calles "es difícil" por las actuales circunstancias sanitarias, el evento, que cuenta con el respaldo de DEIA, tendrá una doble vertiente: virtual y física. A través de las redes sociales de Bilbao Centro se podrá seguir en directo todo lo que suceda en la pasarela física en el espacio Yimby de Ercilla a partir de las 19.00 horas. Esta doble versión será una manera de "intentar que no se nos eche de menos", apuntó Lorente porque "no podemos parar. Bilbao es una ciudad de moda". En el desfile "físico", en el que habrá propuestas de "16 tiendas", se ofrecerán diseños sorprendentes en los que se reflejará "el Bilbao vanguardista" y las prendas que más "están pegando en moda esta temporadas y lo que pegará" en las próximas.

En este 2020 convertir la Gran Vía en el mejor escaparate de Bilbao es imposible pero eso no ha hecho que se aplace a otro año. "Es muy importante lo que hacemos, ya son 11 años con esta iniciativa", reseñó Jorge Aio, gerente de BilbaoCentro, que añadió que la propuesta de esta edición promete una "semana rompedora" porque el tradicional desfile se completará con encuentros digitales con cinco reconocidos diseñadores y una pequeña exposición en la sede de la entidad durante la próxima semana. Eder Aurre charlará a través de la redes viernes, mientras que Anthony Sánchez hará lo propio el lunes, Alberto Sinpatrón el martes, Amamarenak el miércoles mientras que Peio Duran cerrará los encuentros el jueves 17.

A estos cinco creadores se les puso un reto de altura que han sabido solventar dando rienda a su imaginación y a su creatividad. "Hace un mes les hicimos el planteamiento de que trasladaran a un traje cómo ven Bilbao", explicó Aio mientras que Olga Zulueta, directora creativa de la entidad, calificó de "brutal" los diseños que han acercado a Bilbao. "Anthony Sánchez ha hecho una propuesta preciosa con un look pintado a mano, Alberto Sinpatrón ha creado un diseño urbano, salvaje inspirado en las noches de Bilbao y Oihane Pardo, de Amamarenak, se ha basado en los kaikus que vestían nuestros aitites y amamas", describió Zulueta.

En la presentación de esta iniciativa estuvieron Eder Aurre y Peio Duran que pusieron en valor la "oportunidad" que supone poder desarrollar trabajos para propuestas como esta. "Lo he hecho con mucho cariño, plataformas como esta nos permiten darnos a conocer", apuntó Aurre que acercó su vestido con mangas muy llamativas. Por su parte, Peio Duran no podrá exhibir su creación hasta hoy en el espacio Yimby ya que la voluminosidad del mismo no permite muchos traslados. "Me he basado en el Bilbao histórico que da paso al Bilbao moderno", detalló Duran quien subrayó que "no concibo la moda sin que esté relacionada con el arte". Un arte puesto a disposición de los diseños más "vanguardistas" que subirán a la pasarela y que se podrán visitar en la sede de BilbaoCentro hasta el próximo día 20.

La "maravillosa locura" que surgió hace 11 años mantiene viva la esencia de la moda bilbaina y esa trayectoria avala que "es necesaria e importante", según Xabier Otxandiano, concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao. La capital vizcaina siempre ha sido reconocida como "una gran ciudad de compras porque hay vanguardia, diseño, creatividad", incidió el edil. Y el desfile servirá para conocer las propuestas y apostar por el comercio de cercanía mientras que los encuentros digitales permitirán ahondar en la trayectoria de diseñadores de casa y sus propuestas para continuar siendo un referente.

Premio especial



Por primera vez desde que se puso en marcha la Pasarela de Bilbao, desde BilbaoCentro se ha querido reconocer la trayectoria de uno de los grandes referentes de la moda. En esta primera edición será Carlos Díez el que recogerá de manera virtual el Premio Especial de la Moda. "Es un diseñador top, una persona creativa", le describió Olga Zulueta. El bilbaino ha presentado sus colecciones en pasarelas como la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, una de las citas ineludibles a nivel estatal de la moda. Además, está detrás del vestuario de numerosas producciones audiovisuales como Habitación en Roma de Julio Medem o el éxito La casa de papel.