El PNV de Igorre critica la falta de inversiones y bajada del gasto social

Los representantes jeltzales piensan que "esta no es la forma de hacer política para construir un futuro mejor" desde el Ayuntamiento. J.J.

EAJ-PNV Igorre se ha posicionado en contra del proyecto de presupuesto presentado por el equipo de gobierno de EH Bildu en la sesión plenaria celebrada este mes argumentando que "año tras año, sigue sin utilizar los recursos económicos disponibles para inversiones estratégicas, urgentes y necesarias para el futuro y, además, contempla una reducción del gasto social en cuestiones tan importantes como igualdad y la organización de actividades para las personas mayores". Sobre este último aspecto de las cuentas, ya aprobadas inicialmente, aprecian una "absoluta falta de compromiso con acción social" porque "si bien es cierto que el grueso de los servicios sociales se lleva desde la Mancomunidad", creen que el Ayuntamiento puede "dar un plus".

En concreto, el PNV reprocha la reducción de un 14% en igualdad, un 24% en la organización de actividades para las personas mayores y un 59% en actividades deportivas, "algo sorprendente, teniendo en cuenta que la aportación de Udalkutxa se verá aumentada en 525.000 euros, es decir, en un 20%, alcanzando los 3.263.395 euros". Especialmente llamativa les resulta la reserva de cinco euros para iniciativas de integración social, algo que "parecería un chiste, si no fuera porque es un tema realmente serio y al que se debería prestar mucha atención".

En el capítulo de inversiones, EAJ-PNV denuncia la total indefinición y falta de criterio en los proyectos que se proponen acometer con consignaciones "a todas luces insuficientes" para las actuaciones que se han incluido en el presupuesto y que, únicamente, se reducen a tres iniciativas. En concreto, para el Oinezbide de Gezala y el asfaltado de caminos, con un presupuesto conjunto aproximado de 950.000 euros, se han consignado 280.000 euros y en opinión del grupo de oposición en la corporación local "se necesita una planificación y la dotación de más recursos". Para la obtención de suelos, la propuesta de EH Bildu reserva tan solo 13.000 euros que darían únicamente "para comprar la superficie equivalente a un campo de fútbol y que representa un 0,1% del suelo forestal actual de Igorre". Y, para la redacción de un proyecto para el Gaztegune, "la iniciativa estrella del equipo de gobierno", estimada en 140.000 euros, EAJ-PNV considera imprescindible "una vuelta de tuerca en el planteamiento", ya que el coste total de la inversión a abordar rondaría los 2,5 millones de euros y teme que pueda llegar a convertirse "en uno de los proyectos pagados y luego abandonados" tal y como ya ocurrió con "el proyecto de la playa en el río.

A juicio de la agrupación jeltzale, y visto el contenido de las cuentas para este 2022, el Consistorio gobernado por EH Bildu "se ha estancado en la inactividad y la ciudadanía de Igorre necesita proyectos estratégicos ilusionantes, intervenciones que difícilmente se convertirán en realidad con el presupuesto presentado por el equipo de gobierno".

Propuestas rechazadas



En cuando a las propuestas de inversión realizadas desde el grupo de oposición, ninguna ha sido tenida en cuenta como por ejemplo la partida de 226.000 euros para abordar la segunda fase de la reforma del polideportivo, otros 225.000 euros para ejecutar por fases la revitalización de Industrialdea o 10.000 euros para la puesta en marcha de una ordenanza reguladora para carteles y pintadas.

Falta de información

La formación jeltzale denuncia que "hemos solicitado información que, si bien no se nos puede negar formalmente, no se nos llega a entregar, como es el caso de expedientes pedidos hace más de 18 meses". Asimismo, recriminan que el proyecto económico se haya presentado sin tener en cuenta la opinión ciudadana, ya que no se ha realizado ninguna de las reuniones previstas para llevar a cabo un proceso de presupuestos participativos.