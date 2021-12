Sin acuerdo en Arrigorriaga para aprobar el presupuesto

El equipo de gobierno de Arrigorriaga, liderado por EH Bildu en coalición con la plataforma Arrigorriaga Gara, reconoció no haber alcanzado aún acuerdos con ningún grupo de la oposición –EAJ-PNV, PSE o NOA– para poder sacar adelante su propuesta de presupuestos para 2022. "El proceso de negociación comenzó en septiembre, el pasado 24 de noviembre mantuvimos una reunión con todos los partidos para explicar el contenido de nuestro proyecto y durante esta semana hemos mantenido contactos individuales. La primera respuesta que hemos tenido de todos ellos no es favorable", declaró ayer jueves el concejal de Hacienda, Peio Garmendia. Se trata, sin duda, de un importante inconveniente ya que el gabinete de Maite Ibarra gobierna en minoría y requiere de, al menos, el voto favorable de un edil más para aprobar las cuentas, de ahí que volvieran a insistir en su deseo de "lograr unos presupuestos consensuados que incluyan propuestas de todos" y mostraron su predisposición de "seguir manteniendo abierta la puerta de la negociación para no tener que prorrogar una herramienta de gestión tan importante como es el presupuesto".

EAJ-PNV ya ha emitido un comunicado en el que confirma que "tras las conversaciones mantenidas, ninguno de los tres partidos de la oposición va a depositar su confianza este año en el equipo de gobierno". Sobre el posicionamiento concreto de la formación jeltzale, incide en que "esta va a ser la primera vez que EAJ-PNV vote de forma negativa al presupuesto y es que merece la pena recordar que en 2020 fuimos la única formación que llegó a un acuerdo con el equipo de gobierno, aunque luego este se viera truncado por el coronavirus" y por la posterior decisión del ejecutivo de prorrogar las cuentas. En 2021, el equipo de gobierno logró el apoyo del edil de NOA, mientras que la formación jeltzale volvió "a dar un voto de confianza a Maite Ibarra y su equipo votando abstención y, sin embargo, no han sabido aprovechar esa oportunidad, ya que este año no se ha ejecutado prácticamente nada de lo que se prometió que no sea terminar con los proyectos que EAJ-PNV dejó en marcha, como, por ejemplo, la nueva Kultur Etxea", apunta su portavoz, Sonia Rodríguez.

Motivos del rechazo



Para el principal grupo de oposición, y a pesar de que la propuesta de presupuesto supone un aumento de un 10,7% respecto al que se encuentra en vigor, "se recorta en empleo, en urbanismo y barrios, en deporte y en inversiones". Además, el borrador "deja fuera todas las propuestas que EAJ-PNV viene haciendo a este equipo de gobierno en diferentes momentos de esta legislatura" y pone como ejemplo proyectos como la reurbanización de Lanbarketa, cubrir del parque infantil de Abusu, eliminar barreras arquitectónicas en comunidades de vecinos y locales comerciales, la apertura del centro sociocultural de Abusu las 24 horas del día, una mejor limpieza vial, un nuevo bono para la hostelería, restablecer el servicio de información al consumidor (OMIC) o iluminar la parte cubierta del parque de Lehendakari Agirre.