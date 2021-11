Etxebarriko Udalak 'Rexcatering' proiektua saritu du

Rexcatering ideia berritzaileak irabazi du Etxebarriko ETE eta Ideia Berritzaileen V. Lehiaketa. Udalak ideia berritzaile hau hautatu du, azaroaren 15ean Cúbic eraikineko instalazioetan (Viladecans) ospatuko den Innpulso Sarearen (Zientzia eta Berrikun-tzarako Hirien Sarea), Innpulso Ekin: V. Berrikuntzako alkateen bilera ekitaldian udalerria ordezkatzeko. Ekitaldia streaming bidez jarraitu ahal izango da, Red Innpulso-ren YouTube kanalaren bitartez.

Deialdi hau Europako Batzordeak sustatutako 100 Climate-Neutral Cities - by and for the Citizens misioaren esparruan egingo da. Residuo Cero Fundazioko Marta Suarez, Ainhoa Crespo, Juan Marcos de Miquel eta Álvaro Saiz, Etxebarriko ETE eta Ideia Berritzaileen V. Lehiaketako irabazleak, izango dira oraingo honetan Loren Oliva alkatearekin batera joango direnak eta bertan euren ideia aurkeztuko dutenak.

Udalak azaldu du Rexcatering, "ingurumen eta gizarte kontzientzia duen ostalaritza-zerbitzu kolaboratiboa da, jantoki handiekin, udaletxeekin eta hezkuntza-zentroekin lankidetzan aritzen dena, soberakinak berreskuratzeko eta elikagaien kontsumoa eraginkorra izateko. Jatorrizko ideia eta helburua janaria zabortzat hartu ezin den gizartea lortzea" dela. Eguneroko irtenbideak bilatzen ditu elikagaiak berrerabiltzeko eta etorkizunean arau-aldaketak lortzeko, herritar guztien sentsibilizazioa, parte hartzea eta aktibazioa landuz.

Soberakinak berreskuratu



"Sukalde zentraletan eta jantoki kolektiboetan elikagai-soberakinak berreskuratzeko proiektu integrala da". Ekimen honek zero elikagai xahutzea lortu nahi du, "soberakinak besteen eskura jartzea Zero Zabor Hozkailuak ekimenaren bitartez (etengabe herritar guztien eskura), banaketa guneen eta elikagaiak banatzeko entitateen transferentzien bitartez".

Ebaluazio-batzordearen erabakiak proiektuaren izaera "berritzailea eta ingurumen-helburua" islatzen ditu, bereziki Nazio Batuek proposatutako "garapen jasangarriko helburuekin (GJH) batuta eta Europar Batasunak hondakinen arloan sustatutako ingurumen-proposamen eta estrategien esparruan". Sari gisa, "pertsona talde honek Innpulso Sarea osatzen duten hirietako ekin-tzaile berritzaile onenekin harremanetan jartzeko aukera izango du". Gainera 1.500 euroko konpentsazio ekonomikoa jasoko dute.

Beste ideia berritzaile batzuk ere saritu dira. Lehiaketa honen helburuetako bat da Etxebarriko gazteak animatzea aisialdia modu aktiboan eraikitzera eta udalerriko bizitza sozialean parte hartzera. Horregatik, gazteentzako modalitate bat dago lehiaketaren barruan.