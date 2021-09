Vandalizan con pintadas un mural creado por jóvenes en Etxebarri

Un mural realizado por jóvenes de Etxebarri el verano pasado ha aparecido con distintas pintadas. Según denuncian a través de un comunicado desde Etxebarriko Gazteak, hace unos días, el mural creado por varias personas jóvenes de Etxebarri el verano pasado en la calle Isabel Larrakoetxea, en el que aparecen mensajes en defensa del feminismo, el antirracismo o las personas refugiadas, "ha sido pintado y deteriorado fomentando ideas y mensajes racistas, homófobos, machistas y fascistas".

"Las personas responsables de dichos actos no pueden representar ni representan a la juventud ni a nuestro pueblo. Por ello, las personas jóvenes de Etxebarri queremos dar respuesta a este acto bajo el lema Etxebarriko gazteak zutik y dejar claro cuál es nuestra posición", explican. Por ello y como rechazo a esta acción "intolerable e inmoral", este jueves día 9 se realizará una convocatoria dirigida a todas las personas del municipio. La concentración tendrá lugar a las 18.30 horas en la calle Isabel Larrakoetxea (frente al mural que ha sido objeto de las pintadas). Posteriormente, a las 19.00 se hará una rueda de prensa y se finalizará el acto con el arreglo del mural, "donde las y los asistentes trataremos de recomponerlo pintándolo de nuevo".

Denuncian además que "este tipo de mensajes no van dirigidos a una persona o personas concretas, sino a toda una comunidad y por consiguiente a la sociedad en su conjunto. La juventud etxebarritarra no daremos voz a este discurso de odio propagado por unos pocos. Estas acciones en contra de la tolerancia, el respeto y la diversidad de las personas no tienen cabida en nuestro pueblo". Por último, recalcan que "hay que luchar y trabajar duro para consolidar los derechos y libertades que sí nos representen y por desgracia, aún hay muchas actitudes medievales que combatir".

Desde el Ayuntamiento de Etxebarri han declarado que "creemos que estos actos son intolerables y denotan que hay una minoría con una grave falta de educación y, sobre todo, de valores, que ponen en riesgo el desarrollo de nuestra sociedad y de las libertades de todas y todos". También han querido mostrar su apoyo a la juventud: "Aplaudimos y apoyamos la rápida respuesta de las y los jóvenes etxebarritarras ante unas actitudes y formas de pensar que no tienen cabida en nuestro pueblo".

Por desgracia, en los últimos meses se vienen produciendo este tipo de acciones que vandalizan murales o distintas campañas en defensa del feminismo, el antirracismo, etc.