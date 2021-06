El PNV denuncia la paralización de Arrigorriaga desde hace 2 años

"El cambio que anunciaban para el pueblo ha llegado, pero ha sido frenar en seco Arrigorriaga". Con estas palabras resumió Sonia Rodríguez, portavoz del grupo municipal de EAJ-PNV, los dos años de legislatura de la coalición EH Bildu y Arrigorriaga Gara al frente de la gestión de la administración local y que, a su juicio, "han estado marcados por la inanición del equipo de gobierno". Como ejemplo de esa "falta de estrategia y planificación" mencionó el edificio de la nueva kultur etxea que "sigue cerrado pese a que las obras finalizaron hace más de un año", la situación en la que se encuentra el parque Mendikosolo que "lleva desde octubre de 2019 sin mantenimiento, controlado solo con 3 cámaras de seguridad y con 25 familias que se han quedado sin empleo", o la pérdida de 45.000 euros en subvenciones que han tenido que ser devueltas al no haberse ejecutado los proyectos para las que estaban concedidas. "Todo es resultado de la falta de previsión y de trabajo. Ahora estamos viviendo algo similar en el Gaztegune. El contrato en vigor finalizó el 30 de abril y, al no tener una licitación preparada para dar continuidad al servicio, han tenido que recurrir a contratos menores y a licitaciones puente de urgencia", lamentó la edil.

La situación de los barrios es para EAJ-PNV muy preocupante. "Están siendo los grandes olvidados. No se ha invertido ni un euro. No había ni hay nada previsto. Únicamente se han llevado a cabo labores de mantenimiento y, en ocasiones ni eso, como es el caso del mobiliario urbano de Lanbarketa. Tampoco se ha avanzado en accesibilidad, ni se ha proyectado ninguna medida en clave de sostenibilidad salvo la presentada la semana pasada por EAJ-PNV para la instalación de estaciones fotovoltaicas en edificios municipales que, como otras muchas, tampoco ha obtenido respuesta", criticó. Y en lo que a personas se refiere, "ningún servicio nuevo, se han limitado a dar continuidad a lo que había la legislatura pasada", añadió al tiempo que hizo hincapié en la "falta de oferta para la juventud a la que no se le bonifica nada, ni se crea ninguna actividad deportiva nueva".

Los datos avalan la visión de la principal fuerza de oposición en Arrigorriaga. En materia de inversiones, durante el segundo semestre de 2019 no se ejecutó ninguna de las previstas "y en 2020 no se proyectó ni se ejecutó nada", asegura Rodríguez. Lo no realizado en ese periodo ha hecho que el remanente de tesorería sea de 1,3 millones de euros por lo que para la jeltzale "sorprende que alcaldesa y su equipo utilicen el argumento de no hay dinero cuando la ciudadanía o los grupos de oposición piden mejoras para el municipio". Todo queda "enmascarado en acciones de comunicación y promesas de participación no vinculantes, sin olvidar que de las 100 medidas que presentaron como Plan de Gobierno, al menos 20 están curiosamente repetidas en Arrigorriaga, Galdakao y Durango, también gobernados por EH Bildu, y otras 25 son tan genéricas que podrían aplicarse en cualquier municipio de Euskadi", aseguró. Y sobre el papel de EAJ-PNV, Rodríguez explicó que "hemos presentado casi medio centenar de iniciativas en lo que va de legislatura, propuestas que no han tenido ningún tipo de respuesta por parte del equipo de gobierno o que han visto la luz bajo la firma de EH Bildu y Arrigorriaga Gara como, por ejemplo, colocar cámara de seguridad. Aún así, "seguimos tendiendo la mano para alcanzar consensos".