Etxebarri ayuda con 600 euros a 117 autónomos

Etxebarri – 117 autónomos del municipio son ya beneficiarios de la ayuda de 600 euros, en el marco del programa Suspertu: autónomos y autónomas. Así, ya se ha iniciado el proceso para el ingreso de esas ayudas a cada una de las solicitudes aprobadas. En total, más de 70.000 euros que se suman a los del mismo programa, pero dedicados al comercio y la hostelería locales. De este modo, los programas de ayuda tanto al comercio y la hostelería como a las personas autónomas suponen un total de 136.200 euros, repartidos en ayudas directas a 138 actividades. A este programa, en el caso de los autónomos, se han presentado 148 solicitudes de las que 31 han sido desestimadas.

Los motivos de la denegación son básicamente "haber recibido ayudas en el programa Suspertu: comercios y hostelería, no estar empadronado en el municipio o no estar afectado por el cierre de comercios principalmente", indican responsables municipales. En estos días ha comenzado el proceso de ingreso de esa cantidad siempre que la persona beneficiaria no tenga deudas con el Ayuntamiento. Sumando las dos líneas de ayuda de la iniciativa Suspertu, se han repartido 132.600 euros en 183 ayudas directas a la hostelería y a comercios y autónomos y autónomas afectadas por los decretos que les obligaban a cerrar sus negocios y actividades.