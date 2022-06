Renfe bloquea la venta de billetes entre Bilbao y Madrid desde el 1 de julio

Renfe ha bloqueado la venta de billetes desde Bilbao a Madrid a partir del 1 de julio, por un motivo cuanto menos sorprendente: la puesta en marcha del AVE desde Burgos, por donde circula el Alvia que presta servicio en la línea Bilbao-Madrid, implicará una modificación de los horarios y, al desconocerse la fecha de su puesta en marcha –que todo parece indicar se producirá en julio–, la compañía ferroviaria no puede vender billetes con horarios que no sabe si va a poder cumplir. Los trenes seguirán circulando y los usuarios podrán seguir viajando en ellos, pero solo saldrán a la venta alrededor de tres días antes.

Ni la página web de Renfe ni su servicio de atención telefónica permiten realizar reservas para los trayectos entre Bilbao y Madrid a partir del 1 de julio. "El trayecto consultado no se encuentra disponible para la venta en estos momentos o bien no existe conexión directa. Por favor, inténtelo más adelante y disculpe las molestias", se lee en la aplicación móvil cuando se intenta reservar un billete desde cualquier de sus estaciones, que hasta esa fecha ofrece tres circulaciones diarias desde Bilbao, dos a las 9.20 –uno de ellos con transbordo en Valladolid y otro directo– y un tercero a las 17.00 horas, y dos desde la capital española.

La razón, según han informado fuentes de la propia compañía ferroviaria, se encuentra en la puesta en marcha del AVE que conectará Burgos y Madrid, prevista para el mes de julio pero para la que todavía no hay fecha definitiva.

La entrada en servicio de ese nuevo tramo implicará que el Alvia que cubre el trayecto entre Bilbao y Madrid pueda utilizar la vía del AVE desde la propia capital burgalesa, sin tener que esperar a llegar a Valladolid, como sucede actualmente. Al conectarse a la línea de alta velocidad –con circulaciones a 250 kilómetros por hora– más de un centenar de kilómetros antes, los tiempos de viajes se reducirán de las cinco horas y 10 minutos actuales, a cuatro horas y media.

Se mantendrán las frecuencias pero los horarios variarán una vez que entre en servicio el nuevo tramo. Y ahí es donde radica el problema: al no saber todavía qué día se inaugurará la línea y, por lo tanto, cuándo entrarán en vigor los nuevos horarios, Renfe no puede vender billetes con unas horas de viaje que no sabe si se van a poder cumplir. Así que, por cautela y hasta no saber cuándo entra en servicio el nuevo tramo, se ha bloqueado la venta de billetes desde el 1 de julio.

SEGUIRÁ HABIENDO TRENES



Ello no quiere decir, subrayan desde la compañía ferroviaria, que los trenes se vayan a suspender a partir de esa fecha. De hecho, los trenes circularán y los pasajeros podrán viajar entre Bilbao y Madrid, y viceversa, lo que ocurre es que tendrán que reservarlo con una antelación mucho menor, en torno a tres días antes, una vez que se pueda asegurar que se mantienen los horarios.

La incidencia se produce en pleno verano, cuando miles de personas optan por el tren para sus desplazamientos de vacaciones.