El móvil servirá para pagar el transporte público a principios de 2023

Ya hay fecha: será a partir del primer trimestre del próximo año cuando el pago con el móvil se generalice al transporte público de Bizkaia. La implantación de Barik Mobile será progresiva en distintas fases, dando entrada gradualmente a distintos colectivos, y arrancará a finales de este mismo año, con la incorporación al sistema de las tarjetas jóvenes. El sistema convivirá con la tarjeta física de pago y permitirá las mismas operaciones que esta, solo que incorporadas al teléfono celular.

El sistema no consiste en pagar directamente los viajes con el móvil, utilizando por ejemplo una pasarela de pago vinculada a una tarjeta bancaria, sino que incorporará de forma virtual la tarjeta Barik en el móvil. Es decir, en lugar de tener que portarla físicamente, esta quedará integrada en una aplicación que se descargará de forma gratuita. Técnicamente no es una nueva forma de pago, sino un nuevo soporte para la tarjeta. De esta forma, igual que se hace con la Barik tradicional, con el paso del teléfono por encima del lector de las canceladoras se habrá abonado el coste del viaje.

El sistema se podrá utilizar en toda la red de transporte público, esto es, Metro Bilbao, Euskotren, Bilbobus, el tranvía de la capital vizcaina, Bizkaibus, los funiculares de Artxanda y Larreineta, el ascensor de Ereaga y el puente Colgante, además de los servicios de autobuses urbanos de Sopela, Leioa, Barakaldo, Erandio y Etxebarri. También en los parkings disuasorios de BEC, Leioa, Etxebarri e Ibarbengoa, y previsiblemente en Renfe, una vez se firme un nuevo convenio entre la empresa ferroviaria y el CTB.

Tras las pruebas que se vienen realizando a través de un proyecto piloto desde abril de 2021, el CTB prevé implantar de forma masiva esta nueva forma de pago a partir del último trimestre de este año, incorporando a los diferentes colectivos al sistema de una forma progresiva.

Los primeros en poder utilizar Barik Mobile serán los jóvenes menores de 26 años; para finales de este año se podrán utilizar las tarjetas personalizadas con perfil Gazte: Gazte 70 - válido para realizar un máximo de 70 viajes durante 30 días consecutivos-, Gazte Oro -para viajar ilimitadamente durante 30 días consecutivos- y Mensual Gazte Bilbao -para viajar en Bilbobus y Funicular de Artxanda un número ilimitado de viajes durante 30 días consecutivos-. Posteriormente se incorporarán todas las tarjetas personalizadas habituales, a partir del primer trimestre de 2023. En esta fase se podrá pagar ya desde el móvil con los títulos temporales Bidai 50 -50 viajes durante 30 días-, Bidai 70 -70 viajes en un mes- y Bidai Oro -viajes ilimitados en 30 días-.

El segundo trimestre de 2023, antes de verano, será el turno de las personas mayores de 65 años, ya que será entonces cuando se puedan empezar a incorporar al móvil las tarjetas Giza, destinadas a este colectivo, además de a personas con discapacidad.

Por último, en el tercer trimestre se podrán pagar desde el móvil los viajes que se validen desde las tarjetas Barik anónimas, sin personalizar, las que permiten su uso para varias personas.

El Consorcio de Transporte de Bizkaia (CTB) da así un nuevo paso más en la implantación de Barik, cuyo uso ha tenido un crecimiento espectacular desde su puesta en marcha. Porque hay personas que pueden olvidarse de la tarjeta al salir de casa pero pocas salen a la calle sin el móvil.

La aplicación permitirá no solo validar el viaje en el transporte público directamente con el móvil, sino también recargar y consultar la tarjeta en el teléfono, ofreciendo todas las ventajas, funcionalidades y condiciones de Barik, como recargarla con Bizum o tarjeta de crédito, consultar los movimientos efectuados.

Para utilizarla, los usuarios de la aplicación deberán disponer de un teléfono móvil con tecnología NFC -que permite la comunicación a corta distancia entre dos dispositivos electrónicos de manera inalámbrica-, con sistema operativo Android versión 8.0 o superior.

Su funcionamiento es sencillo: el usuario debe recargar su tarjeta con un título de transporte -monedero o temporal- en la aplicación Barik Mobile para poder viajar, recargándose a través de la propia aplicación bien pagando con su tarjeta bancaria o con Bizum. Una vez cargada, el usuario ya puede viajar acercando su móvil a las canceladoras.

La implantación de esta nueva tecnología no sustituirá la tarjeta Barik física, que seguirá existiendo para todas aquellas personas que no estén tan habituadas o no utilicen el teléfono móvil con tanta asiduidad. De esta forma, el sistema se plantea como una alternativa más para el usuario del transporte público.

Siempre con batería



Por motivos de seguridad, el sistema tendrá algunas limitaciones que afectarán a los viajeros. Por ejemplo, la Barik virtual no podrá ser transferida a otro móvil salvo casos excepcionales. Además, el teléfono tiene que estar conectado a internet al menos una vez en las 12 horas antes de viajar. Y atención con la carga de la batería; el usuario debe llevar el terminal encendido y con batería durante todo el trayecto. Si no, se entenderá que viaja sin billete válido y será sancionado.

El sistema no requiere el cambio físico de las canceladoras de los distintos medios de transporte, en las que únicamente se ha tenido que adaptar el software para permitir que puedan leer también los móviles.