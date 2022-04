Los primeros copos de nieve de la primavera llegan a Bizkaia

Las previsiones no se han equivocado. A primeras horas de la mañana han empezado a caer los primeros copos de nieve de esta primavera. Bizkaia no se libra de este frente frío que azota Euskadi en el estreno del mes de abril. Sobre las ocho de la mañana la zona de Arratia ya ha amanecido con agua nieve y aunque no ha cuajado, algunos tejados y coches se han llegado a cubrir de una fina capa blanca. Tampoco se han librado de las primeras nieves la zona del Txorierri, donde también en el aeropuerto ha nevado.



La nieve ha llegado al nivel del mar. En la playa de La Arena, en Zierbena, la nieve se ha posado sobre la arena. Los conductores que circulaban por la autopista A8 también se han visto sorprendido por una ligera nevada.





?#Orain #Ahora #elurra



? Elur-kota 500 m inguruan dago une honetan, baina gehiago jaitsiko da datozen orduetan.

? La cota de nieve ronda los 500 m en estos momentos, pero seguirá bajando las próximas hoas.

?? Abetxuko (510m) : 1 º C. pic.twitter.com/XsnuTaTYXr — Euskalmet (@Euskalmet) April 1, 2022

La cota de nieve irá subiendo a lo largo del día hasta situarse en los 500 metros.