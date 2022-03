Supervivientes del bombardeo de Durango, en un documental

El relato, la verdad de lo ocurrido en Durango hace 85 años, sigue prosperando gracias a los testimonios de personas que sobrevivieron a la barbarie. Esta vez son cinco rostros protagonistas los que aportan sus recuerdos y sus vivencias, marcadas por aquel bombardeo indiscriminado del 31 de marzo de 1937. Algunas de esas confesiones, además, salen a la luz por primera vez en el documental 31 vidas, el homenaje firmado por Iban Gorriti y Lander Petralanda.

Esta pieza aborda desde una perspectiva cercana, íntima, la destrucción de la villa por la Aviación fascista italiana e incorpora en sus 45 minutos otras voces, aunque las de Edita Gómez, Lidia Larrea, Mikel Aretxaga, Maite Andueza y Nati Bilbao marcan la musicalidad del reportaje audiovisual que se estrenará este jueves en el Cine Zugaza en dos sesiones: 17.00 y 18.30 horas. A las conmovedoras y reveladoras palabras de esas cinco personas se suman las de dos hijas de supervivientes Begoña Berasaluze, de Garai, y de María Carmen Usabel, de Bilbao. Y de un tercero, hoy día afincado en Donostia, que ha preferido mantenerse al margen de los focos.

También Lidia Larrea había preservado su anonimato hasta la fecha, pero Gorriti y Petralanda han logrado sentarla delante de una cámara y que hable. "Me dicen que tengo rictus serio, ¿cómo no lo voy a tener?", encasqueta en un pasaje de su intervención. "Yo no tuve niñez. Con siete años ya sabía sobrehilar para ayudar a mi madre a salir adelante", sentencia. Cada entrevista es una colección de cicatrices familiares y de huellas para seguir el rastro a la vida. Un ejemplo que la cámara ha logrado captar para transmitir a las generaciones más jóvenes. "Cada protagonista es muy diferente y tiene una forma de transmitir sus emociones sufridas. Hay una, por ejemplo, que vino a grabar como si fuera una terapia. A contar lo mucho que tiene dentro y, aunque no lo dijo, como queriendo que quede para la posteridad", acertaba a decir Gorriti a DEIA. "Las próximas generaciones no van a tener la suerte de que les cuenten sus cuitas cara a cara. Se merecen el homenaje más especial", agregaba.

Por eso mismo, los autores han querido sorprender a Edita, Lidia, Mikel, Maite y Nati y darle un valor añadido al guion incorporado otras opiniones que sorprenderán a los protagonistas. Por primera vez, un documental recoge mensajes de reconocimiento del dolor sufrido por las víctimas del bombardeo de todas las ideologías que lucharon codo con codo en el Ejército de Euzkadi durante la Guerra Civil. Ahí estará el lehendakari Iñigo Urkullu, en representación del Gobierno vasco, Andoni Ortuzar por el PNV, Arnaldo Otegi en nombre de ANV, Eneko Andueza desde las filas socialistas, Jon Hernández del Partido Comunista y Raquel de la Fuente, secretaria de Cultura y Acción Social de CNT Durangaldea. "Algunos incluso citan sus nombres. Va a ser muy emotivo para ellas y ellos", sentenciaba Gorriti.