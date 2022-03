Sergio Murillo, diputado de Acción Social : "Las ausencias de menores tutelados se resuelven en menos de 24 horas"

El 70% de las ausencias de menores tutelados se resuelven en el territorio vizcaino "en menos de 24 horas" sin necesidad de denuncia, según aclaró ayer lunes el diputado de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, Sergio Murillo. El responsable foral interveno en la comisión en las Juntas Generales de Bizkaia tras la petición del grupo Mixto-PP Bizkaia que había pedido su comparecencia para explicar los "presuntos casos de prostitución de menores tuteladas" por la Diputación foral de Bizkaia que está investigando la Fiscalía, tras varias denuncias, entre ellas las de "varios" padres. Además de interesarse por las medidas que la Diputación piensa tomar, los populares quisieron conocer el número de menores tutelados "que se han escapado de sus centros en los últimos cinco años" y se han preguntado por lo que "está fallando" en los protocolos forales, según han informado las Juntas.

Sergio Murillo informó de que fue la propia Diputación la que puso en conocimiento del ministerio fiscal "algunos hechos" que podían ser objeto de investigación por su parte. No ha querido ofrecer más datos, ya que existe "una investigación abierta" y sí "llamar a la mesura y prudencia" cuando se trata de informar de menores, puesto que "puede incrementar el daño por la exposición pública". En cuanto a lo que desde el departamento llaman "ausencias no justificadas", Murillo explicó el protocolo que se activa con la Ertzaintza cada vez que un menor no acude a una cita programada, una ausencia que pasa a ser denuncia si el menor no aparece en 24 horas.

1.186 casos



De este modo, durante 2021 la Diputación puso en conocimiento de la policía autonómica 1.186 casos de ausencia no justificada, de los que 356 se formalizaron como denuncia, las cuales corresponden a un "grupo muy reducido que concentran una gran parte de denuncias", dijo Murillo. El 70% de las ausencias se resuelven "en menos de 24 horas, sin interposición de denuncia". Murillo informó también de que al cierre del año pasado, había 2.397 expedientes de protección abiertos de otros tantos menores, de los que 1.091 incluían una medida de guarda o tutela".

El diputado Sergio Murillo no quiso referirse a los casos particulares publicados en los medios de comunicación y sí se ha referido "en términos generales" al trabajo "profesional" que se realiza en el departamento. "A nosotros nos toca desarrollar medidas de protección con herramientas psicológicas, sociales y educativas". Cuando existen indicios de delito "inmediatamente" se ponen los hechos en conocimiento de la Fiscalía. La apodera del grupo Mixto-PP Bizkaia Esther Martínez señaló que "un solo caso ya es un fracaso" y que "igual es necesario incorporar más medios" para proteger a estos menores. Se preguntó si la Diputación "está haciendo todo lo necesario" para proteger a los menores. Ella cree que, en base a los datos, "existe bastante margen de mejora".

El resto de grupos junteros no quisieron "contribuir a debates estériles" sobre un asunto "sensible" que no debiera debatirse en una sesión abierta, criticó la representante de EH Bildu, Izaskun Duque. En parecidos términos la representante socialista Berta Campo quiso "llamar a la prudencia y a la discreción", tal y como pedía el propio Murillo, porque es un asunto "complejo y delicado" y "no debemos contribuir a estigmatizar" a estos menores.

En breve

