La falta de productos y alimentos no afecta a Mercabilbao

El miedo de desabastecimiento no está afectando al mayor a Mercabilbao, el centro de distribución de alimentos perecederos del norte de la Península. Ya que han aclarado se realizó un importante acopio de mercancía antes del inicio del conflicto del transporte y pese a que estos primeros días del paro está recibiendo muy poca mercancía a causa de la huelga y el parón de las flotas de bajura.

La reducción del consumo del cliente finalista observada por los mayoristas y detallistas de Mercabilbao, debida al alza experimentada por los precios de los alimentos, también está ayudando a que no haya peligro de abastecimiento de productos, por ahora, y a que las ventas de mayorista a detallista se realicen "como en una semana normal". Si se prolonga la huelga, uno de los mayores problemas de abastecimiento se puede dar en el sector de la fruta y verdura, según reconoció Gorka Moreno, presidente de la asociación que agrupa a los mayoristas de este sector en Mercabilbao, ya que la huelga del transporte está afectando a la llegada de estos productos, por los bloqueos que sufren en origen (Almería, fundamentalmente) los camiones que los transportan hasta Bilbao.



Pedido fuerte



Por ahora no existe ese problema, indicó Moreno, porque el domingo 13 de marzo hicieron un "pedido fuerte" de fruta y verdura y se aprovisionaron bien, ante el inicio el lunes de la huelga de transportistas, pero ha advertido de que si el paro se prolonga y este domingo no llega más mercancía a Mercabilbao, sí puede empezar a haberlos. "Hay muy poca llegada de camión, por decir algo, porque ha habido días que sólo ha entrado uno y al regresar a su lugar de origen le han apedreado. Está todo muy parado, pero los minoristas están trabajando con normalidad y sus camionetas y furgonetas de reparto llegan y salen como habitualmente", porque hasta el momento no hay problemas en los accesos al centro.

En este sentido, admiten que empiezan a escasear algunos productos perecederos, como el tomate y la fresa por esa falta de entrada de camiones a Mercabilbao desde el lunes. Lo que sí han notado los mayoristas de fruta y verdura de Mercabilbao es que se ha retraído el consumo en tienda o supermercado, por lo que las ventas se están realizando con normalidad estos días.





Marisco y pescado



Esta disminución en el consumo final de los productos que comercializan ha sido también advertida por los mayoristas del sector de marisco y pescado del centro de abastos bilbaino, una de cuyas representantes, Alma Crespo, ha explicado que, por ahora, también sigue entrando género, pese al paro de algunas flotas de bajura, tanto vascas como de algunos puertos de la cornisa Cantábrica. "El marisco y el pescado están llegando sin problemas, por ahora, desde Francia, Escocia y algunos puertos del Cantábrico, como Pasajes, Bermeo, Avilés o Laredo".

El marisco y pescado gallego no llega a Mercabilbao porque la flota de bajura gallega está amarrada a puerto y por los efectos de la huelga del transporte, ha agregado. Crespo señaló que "hoy (por ayer) ha habido más descarga de pescado en Mercabilbao. Ha entrado pescado de la costa vasca como el verdel, la sardina, el chicharro, por lo que hoy no hay mucho problema con el pesado". l