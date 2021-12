Bizkaia aprueba hoy lunes en primera ronda sus cuentas

Las Juntas Generales de Bizkaia debatirán hoy lunes en el pleno de Gernika las dos enmiendas a la totalidad que EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia han presentado al proyecto foral de presupuestos para 2022.

Este es el primer trámite a cumplir después de que el ejecutivo de Rementeria registrara el documento de las cuentas forales a finales de octubre, el cual contempla un montante de algo más de 8.886 millones de euros, de los que casi 1.460 millones serán para inversiones de los diferentes departamentos.

Este año el PP no ha presentado enmienda a la totalidad para pedir la devolución de las cuentas por lo que serán debatidas y sometidas a votación las dos planteadas EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia. No obstante, los dos partidos que apoyan el Gobierno foral, PNV y PSE, cuentan con 33 de los 51 apoderados que componen el Parlamento de Bizkaia, por lo que disponen de mayoría suficiente para que el proyecto presupuestario continúe su tramitación. A finales de mes, será aprobado el presupuesto en otro pleno donde se tratarán las 477 enmiendas parciales presentadas. EH Bildu ha registrado 170, mientras que Elkarrekin Bizkaia ha firmado 165 y el PP ha planteado 142. PNV y PSE-EE no han presentado ninguna enmienda.