El PIN tampoco se celebrará esta Navidad

El PIN no se celebrará este diciembre debido a la evolución de la pandemia Oskar González

No habrá PIN en el Bilbao Exhibition Centre (BEC). Por segundo año consecutivo los niños y niñas de Bizkaia se quedan sin el tradicional Parque Infantil de Navidad, "ante el nuevo empeoramiento de la situación socio-sanitaria y apelando a la precaución".

Desde BEC han tomado la decisión de aplazar la cita navideña debido "al perfil del público al que está dirigido y la propia dinámica" del PIN, según han informado en una nota de prensa.

REPONSABILIDAD

El director general de Bilbao Exhibition Centre, Xabier Basañez, ha asegurado que "no ha sido una decisión fácil de tomar, pero son momentos en los que la responsabilidad tiene que primar". Se había "trabajado hasta el último momento en un protocolo específico de seguridad pero, desgraciadamente, las cifras no acompañan, y menos aún cuando el público infantil es un colectivo tan sensible", ha explicado.

De cara a la edición del PIN de 2022, desde BEC se trabajará para "elaborar un programa muy atractivo de actividades" y "resarcir a sus seguidores" de la ausencia durante dos años seguidos de la cita navideña.