Talentos unidos para compartir y crear recuerdos

La diseñadora Ane Miren Zalbidegoitia, fundadora de amz Asko Maite Zaitut, y Cokooncafé han sumado sus talentos para conseguir su objetivo: unas prendas muy especiales, creadas para celebrar el primer año y la mirada al futuro de esta cafetería de especialidad en Bilbao.

Los frutos de esta colaboración son un delantal con dos detalles de tejido Liberty en los bolsillos y una bolsa para uso cotidiano. Ambas prendas "preciosas, llenas de nosotros, para disfrutarlas todos los días de forma diferente" son las dos primeras de una original colección.

A partir de ahí, están trabajando en nuevas ideas con funcionalidad y estilo amz Cokooncafé. Esto es, "prendas que dejan huella de la misma forma que un café te llena y te llega tan dentro que ya no quieres otro", resalta Ane Miren Zalbidegoitia.

A través de esta alianza puntual, ambos negocios han multiplicado los sentimientos y responsabilidad social que abanderan. A este respecto, desde Cokooncafé apuestan por el cuidado del producto, la agricultura sostenible, la preocupación por el medio ambiente y la dimensión social que aporta el ayudar a mantener a familias enteras. A su modo de ver, todo ello es consecuencia de elegir un café de especialidad. "Lo hacemos por responsabilidad social, por cumplir unos valores éticos, medioambientales y de calidad. Disponemos de información y conectamos a las personas involucradas en todo el proceso: trazabilidad del grano a la taza", detalla su propietario, Igor Cantabrana.

Por su parte, amz tuvo claro desde un principio que deseaba un modelo de producción local y de proximidad. Por ello, la mayor parte de su colección ha sido confeccionada de forma local en un pequeño taller de Bilbao. De ahí que apostar por amz es hacerlo por una moda sostenible, fabricada en pequeñas empresas locales y diseñada con mucho mimo".

Compartiendo esta filosofía brotó la idea de colaborar. Cokooncafé necesitaba "por un lado, completar nuestro uniforme con un delantal que permitiese libertad de movimientos, calidad de tejido, que fuera unisex y con un diseño original. Por otro, una bolsa práctica de tela orgánica, puesto que siempre hemos apostado por evitar envases plásticos y contar con proveedores cercanos". Y dicho y hecho, amz les entregó un diseño que "cumplía todos los requisitos de funcionalidad, además de la belleza de las prendas".



Paso a paso

Bolsa de tejido orgánico diseñada para Cokooncafé por amz Asko Maite Zaitut. (Fotos: Ruth Ochoa

Ane Miren de amz empezaba su día en Cokooncafé con un ritual a sorbos, con calma. "Sueños, retos y otros hechos cotidianos se cruzaban mientras abrazábamos nuestras tazas. Fuimos dándonos cuenta de que nos conocíamos de antes y debíamos empezar algo nuevo", relata acerca del inicio de su colaboración.

Un paso siguió al otro, decidieron si tal tela o la otra, si este color o el otro, si rayas o liso€ y fueron dando forma a las nuevas prendas amz.Cokooncafé. "Al principio y a pesar de tener las cosas claras en cuanto a las especificaciones de las prendas, pisábamos un terreno desconocido en cuanto al diseño real y la viabilidad de su fabricación. Ane Miren nos orientó, su forma de ser y su saber hacer hicieron muy fáciles las cosas. Meses después tuvimos el primer boceto en nuestras manos", indica Igor Cantabrana. Hasta ahora han estado en fase de testado de las prendas y están "muy satisfechos con el resultado". Según su percepción, "han despertado mucho interés y ya tenemos los primeros pedidos. En unos días estarán a la venta", anuncia.

Más allá de los resultados, ambos socios han disfrutado de un proceso que respondía al deseo de "estar conectados, compartir y crear recuerdos", expresa Ane Miren Zalbidegoitia. Su lema Asko Maite Zaitut (te quiero mucho en euskera) resuena ya en Cokooncafé y con visos de seguir haciéndolo, porque "nos gustaría seguir creando prendas que puedan dar continuidad a esta colaboración", asegura Igor Cantabrana.

amz: Diseño y pasión



El nombre amz expresa toda una declaración de intenciones con un doble significado; por una parte, son las iniciales de su fundadora, Ane Miren Zalbidegoitia, y por otra, el acrónimo de Asko Maite Zaitut, reflejo de los sentimientos de amor y cariño que mueven a las personas a comprar los productos para bebés".

Con todo, considerando diseño y moda como "una forma de expresarnos", las creaciones de amz son prendas y accesorios originales, vivos y de una gran calidad, que aportan un soplo de aire fresco al mundo de la moda infantil, tal y como explica su directora creativa. "Amamos la moda infantil y eso se refleja en la calidad y cariño que le ponemos a cada colección", confiesa.

Sus colecciones las diseñan con 4-5 telas y estampados diferentes, de modo que tanto las prendas como los accesorios para bebés, niñas y niños de más edad, siguen una misma línea estética. Si bien los diseños y patrones tienen cortes clásicos, los estampados y las telas son modernas y proceden de países como París, Londres y Japón. "Combinamos los típicos colores de la moda infantil, como el rosa pastel o el azul bebé, con tonos vivos, alegres y de temporada. Y es que, realmente, ser un niño no significa no poder ir a la moda", subraya.

En amz Magic Stories les gusta decir que "diseñamos ropa que enamora tanto a grandes como a las/los más pequeñas/os". Ello les motiva y marca su evolución.

La firma amz vende sobre todo on line (www.amzmagicstories.com ) y tiene varios puntos de venta en Bilbao, el más conocido Kokorilo (C/ Doctor Achúcarro, 3), donde se puede ver una gran selección de la colección. Ane Miren Zalbidegoitia también atiende en su estudio con cita previa –se puede coger cita por DM en Instagram o amz@amzmagicstories.com– para ayudar a todas las familias a las que les llega un nuevo miembro con las necesidades de los bebés, las ropitas, sacos, sábanas , baberos, chichoneras, cojines... Incluso atiende citas por videollamada.



Cokooncafé: sabor único



Cokooncafé se define con orgullo como "café consciente", derivado de una firma con convicción. "Nos encanta desayunar. Deseamos que amanezca para prepararlo. Viajamos en busca de lugares donde poder disfrutar de una buena experiencia y el café es imprescindible", argumentan.

En su establecimiento, junto al Museo Guggenheim Bilbao (C/ Iparraguirre, 5), se unen cocina y café para dar a cada día un sabor único. Allí, música, artesanía, flores y aromas hacen que tomar café sea una experiencia de calidad. En suma, "gastronomía honesta y estacional para expresar nuestras emociones y poner en valor a las personas involucradas en este proyecto".

Tras un año de trayectoria, Cokooncafé declara estar preparado para seguir desarrollando productos que puedan mejorar la calidad de las cafeterías de especialidad incidiendo en prácticas más sostenibles. "Abriremos nuestra colaboración a nuevos participantes para poder seguir ofreciendo cosas distintas hechas con cariño", avanza su propietario.