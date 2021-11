Fair Saturday, una variada y suculenta cita cultural y solidaria

Fair Saturday, movimiento cultural con impacto social en el que colabora DEIA, regresa este año tras el parón provocado por la pandemia. A pesar de las dificultades provocadas por el covid-19, la iniciativa cultural de trasfondo solidario agrupará 300 iniciativas que no solo se celebrarán en Bizkaia el próximo sábado 27, sino también en Huelva, Lisboa, en toda Escocia y, por vez primera, en una comunidad autónoma, como es el caso de La Rioja, principalmente en su capital, Logroño.

Contrapunto cultural al consumista Black Friday, Fair Saturday ayuda en publicidad y apoyo económico a diferentes causas sociales. La organización considera la cultura como "uno de los antídotos más eficaces contra la deriva consumista y materialista", por lo que aboga por ofrecerle más espacio, junto a la educación, para tener más capacidad para "elegir comportamientos y modos de vida más responsables y sostenibles". En la práctica, las organizaciones culturales participantes en el festival eligen una causa social a la que reconocer su trabajo, ayudando a proyectar su mensaje y destinando una parte de los fondos generados.

"La cultura genera valor y este debe ser reconocido por la sociedad a través de entradas o donativos, dedicando posteriormente cada artista y organización una parte decidida por ellos a fines sociales", destaca su portavoz, Jordi Albareda.

En las próximas líneas destacamos algunas del centenar de las iniciativas que se celebrarán en Bilbao y Bizkaia el fin de semana próximo en apoyo a Cáritas, DalecanELA, Aspanovas, CEAR, Unesco Etxea, Barreras Invisibles, Unicef, Cruz Roja o Médicos sin Fronteras, entre otras asociaciones.

Evento inaugural

El Pabellón Bilbao Arena de Miribilla acogerá el día 26, a partir de las 20.00 horas, el evento inaugural de esta cita cultural y solidaria. Será una producción musical y audiovisual "de primer nivel" en la que un mosaico de artistas formará un impactante cuerpo escénico alrededor de la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS). El cartel, que ascenderá a unos 1.500 artistas, estará compuesto por varios coros, masas corales originarias de varios puntos de Bizkaia, orquestas juveniles, centros escolares y solistas como Idoia y los grupos Mäbu y los alaveses En Tol Sarmiento (ETS).

El sábado además de música la danza se suma a esta cita en la que se podrá disfrutar a su vez de exposiciones, literatura, conferencias y talleres de instrumentos. Cita con el compromiso solidario como aval de este festival.

sabado 27

Pop-Rock. Krusak y Last Hidden Fox en el Itsasmuseum a las 21.00 horas. Entradas a 10 euros. Endika eta Xabi. Versiones de pop y rock en Zubiarte. A las 17.30 horas. Gratis. Los Bribones, en el bar Singular. A las 21.00 horas. Gratis. Blue Hole, en Santurtzi, en Artzo (21.00 horas).

Corales. Zozoak Abestatza y Coral Irutasun, en Getxo. Iglesia Padres Trinitarios. A las 20.15 horas. Coro Andrés Isasi, en Algorta. Iglesia San Nicolás de Bari (20.00 horas). A Little Jazz Mass, en la Iglesia de San Bartolomé de Ugao–Miraballes, con Ugaoko Sarea Abesbatza.

Coro Rosini y Arte on, en Laudio. Iglesia San Pedro de Lamuza a las 20.00 horas.

Ópera. 'Allegro ma non troppo' en La Terminal. A las 20.00 horas. 10 euros la entrada. Fusión de ópera y electrónica con la soprano y performer Miren de Miguel con música del compositor y DJ Mauri Martín Marín.

En el metro. Es una de las novedades de esta edición. Serán actuaciones durante toda la jornada y en formato acústico con músicos como Joe Moma, Julen, Lorelei Green, Xabier Iriarte, Viola Serra, Sara Zozaya, Eva Martín, Ane Zugaza, Myke, Maider Legarreta....

Festival. Homenaje y presentación del disco 'DalecandELA'. The Soundtrack, con actuaciones de Still River, Last Fair Deal, Margo Cilker, El Inquilino Comunista, McEnroe...