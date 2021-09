¡Todo listo! Ilusión y prevención al inicio del nuevo curso

Se acabó el verano y con ello los más de dos meses de vacaciones. La prudencia y la prevención vuelven a las aulas de Euskadi. La Ikastola Begoñazpi de Bilbao lo tiene todo listo para superar este año lectivo 2021-2022 donde las medidas de prevención para la contención del coronavirus serán de nuevo las protagonistas. Distanciamiento social, grupos burbuja, ventilación, higiene de manos de forma frecuente y mascarilla obligatoria a partir de los seis años. Este es un pequeño resumen de lo que aplicarán los menores en su día a día con la vuelta al cole.

El protocolo general para los centros educativos, redactado por el Departamento de Educación del Gobierno vasco, no ha variado demasiado respecto al curso pasado, pero Begoñazpi Ikastola ha elaborado un documento a modo de guía informativa para los padres donde se recogen todas las novedades y las indicaciones a seguir. Para el centro, que su alumnado esté bien cuidado dentro y fuera de las aulas, siempre con conciencia, es primordial.

Las medidas de seguridad se cumplen en todas las actividades.

El 10 de septiembre los menores de educación primaria iniciarán el curso lectivo en Begoñazpi Ikastola, aunque el pasado día 1 el profesorado comenzó a prepararlo todo para que año académico se desarrolle según lo previsto, ya que apostarán, siempre que sea posible, por la presencialidad. Los menores cargan a sus espaldas la experiencia del pasado año por lo que están más que preparados para vivir otro curso atípico. Para superarlo con creces el compromiso tanto de los padres como de los hijos será clave. Por ello se deberá tomar la temperatura antes de salir de casa, ya que en caso de superar los 37º de temperatura, tal y como informa el centro, los menores deberán quedarse en casa y avisar al tutor por correo electrónico. Además, solo un adulto, y preferiblemente siempre el mismo, podrá acompañar al alumno a la ikastola. El uso de la mascarilla y del gel hidroalcohólico, o en su caso, el lavado de manos reiterado será obligatorio. Seguro que a nadie se le olvida un neceser con los "básicos" para prevenir el contagio, puesto que esta puede ser también una opción para incluir en la mochila.

Protocolos



El ritmo de vacunación entre los menores avanza hacia un nuevo escenario lleno de luz y esperanza para comenzar con la ansiada normalidad. No obstante, este hecho no condiciona los protocolos de prevención que se extrapolan, no solo dentro de las aulas sino también a horas de recreo, comedor y transporte. El alumnado de 1º a 4º de Primaria podrá llevar almuerzo como en años anteriores, mientras el de 5º y 6º no podrá hacerlo, ya que debido a su horario el centro no ve necesario la ingesta de alimentos hasta la hora de comer, que será de 12.00 a 13.00 horas. Por otro lado, habrá turnos para comer y cada grupo tendrá una mesa asignada, separadas por mamparas. En cuanto al uso del autobús escolar, cada alumno tendrá un asiento asignado desde el inicio de curso. Sin duda, está todo medido.

El centro todavía ultima los detalles en cuanto a la oferta de actividades extraescolares, una de las grandes novedades introducidas en el protocolo de actuación frente al covid-19. A tan solo unos días de la esperada vuelta al cole, Begoñazpi Ikastola arranca con ilusión otro curso que esperan que sea de sobresaliente.