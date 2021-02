Cerca de 300 ciclistas celebran el futuro bidegorri de Bilbao a Getxo

Con la sensación de que de la constancia se recogen los frutos más dulces, alrededor de 300 ciclistas han repetido este sábado el mismo recorrido que decenas de veces los ha llevado hasta Getxo. En esta ocasión, sin embargo, no ha sido para reivindicar la necesidad de que las instituciones asuman la construcción de un bidegorri que transite por la ría.

La Diputación Foral de Bizkaia anunció hace unas semanas el bulevar peatonal y ciclable que unirá Bilbao y Getxo, además de un puente que hará lo propio entre Erandio y Barakaldo. La noticia ha sido recibida con suma alegría por Biziz Bizi, Asociación de Ciclistas Urbanos de Bilbao, organizadora de la marcha en bicicleta Bilbotik Itsasora. El proyecto presentado, que está previsto que concluya en 2024, supera las expectativas de la asociación. Por eso, la marcha ha sido hoy más festiva que reivindicativa.

"Ahora venimos a disfrutarlo, con la tranquilidad de que se va a llevar a cabo aunque se haya dilatado en el tiempo", ha asegurado esta mañana César Montalbán, portavoz de Biziz Bizi, mientras los ciclistas llegaban a las inmediaciones del Palacio Foral. "Es un anhelo de toda la población, de todos los ciclistas. Una obra imprescindible para Bizkaia", ha considerado.

Según ha relatado, fue en 2016 cuando comenzaron con las marchas. La de hoy es la número 35. "Nos reuníamos los últimos sábados de cada mes. Hemos estado con lluvia, viento, días de mucho sol y mucha gente... Se ha acercado gente de todo el Bilbao metropolitano", ha explicado, antes de añadir que, por el momento, solo tienen conocimiento del proyecto a través de lo que han leído en la prensa.

Aún así, ha reconocido que lo anunciado supera sus expectativas. "El puente nos ha sorprendido un poco y nos ha alegrado profundamente", ha explicado Montalbán, ya que hasta ahora sus reivindicaciones se centraban en un bidegorri que transitara por la ribera para unir Bilbao y Getxo de forma segura. Pero sus demandas no terminan ahí. "Ahora sería bueno que a través del río Asua lo prolongasen al Txorierri. Mucha gente nos lo ha dicho. Sería una forma de unir ambos valles, no debe ser complicado", ha asegurado.

Y no solo eso. También se ha referido al tramo que separa Zorrotza y Barakaldo. "No llega a un kilómetro y es complicado para la gente que no tiene mucha habilidad. Hay una antigua vía de ferrocarril que seguramente sería la vía más adecuada. Esa será nuestra próxima petición", ha revelado.

César Montalbán ha considerado que su petición "insistente" ha influido en que el bidegorri vaya a ser realidad. "De otra manera a lo mejor se hubiera hecho, pero quizás más a largo plazo", ha opinado tras considerar que las ciudades europeas y estatales están avanzando mucho en movilidad sostenible.

"Bilbao se estaba quedando atrás, cuando Bizkaia es un territorio en el que la afición a la bicicleta es muy grande a todos los niveles, no solo a nivel profesional", ha afirmado. Además, ha señalado que la pandemia ha agudizado la necesidad de moverse en bicicleta para mantener la distancia social y no haya aglomeraciones en el transporte público.

AFICIÓN ENTRE LOS MÁS JÓVENES



"Estos chicos ya tienen 13 años pero lo estamos reivindicando desde que nacieron", ha exteriorizado, por su parte, Iñaki Sainz, señalando a Aingeru Sainz y a Aratz Carbajo, miembros de la escuela de ciclismo de Galdakao. Iñaki ha asegurado que la noticia del bulevar ciclable es "excelente" aunque ha reconocido que su optimismo es "moderado". "Las instituciones asumen todas las reivindicaciones de los colectivos, y ciertas cosas se van quedando en el olvido. Y de lo que se dice a lo que se hace... Es como el metro a Galdakao o la conexión entre los tres hospitales", ha justificado antes de reconocer que al menos "es un paso a delante".

Según ha detallado, actualmente suelen andar en bicicleta principalmente por el perímetro de Galdakao. Y ha enumerado algunas de las pedaladas que se están dando en esa zona a favor del bidegorri: "Se está haciendo hacia el Alto Nervión, por Basauri, Arrigorriaga... se va a unir con el barrio de la Gardea de Llodio, se va a unir Amurrio y hasta Orduña".

Con un nutrido grupo de menores, se ha acercado a la marcha Ángel Larruzea, monitor de Miribilla BTT Eskola. "Estos niños de 6 a 10 años no pueden hacer rutas muy duras, tener la posibilidad, sin ningún tipo de desnivel, de llevarles hasta Getxo en un entorno tan bonito es muy motivador", ha asegurado antes de reconocer que actualmente no hay muchos recorridos que sean seguros para circular con niños de esas edades.

"Ahora solemos ir por rutas cercanas a Miribilla, que es donde tenemos nuestra base. A la zona de Ollargan, por la carretera de La Peña, que es un poco engorroso porque no hay bidegorri", ha añadido. El bidegorri a Getxo será una opción más que bienvenida para los miembros de Miribilla BTT Eskola.