Bizkaia aprueba las cuentas de 2021 para salir de la crisis del coronavirus

Los 33 votos de los grupos del PNV y PSE son los que acaban de avalar en las Juntas Generales de Gernika el proyecto de presupuestos forales de Bizkaia para el presente año. Unas cuentas con un gasto departamental de 1.358 millones de euros, un 5,8% más que el pasado ejercicio y a las que han votado en contra los tres grupos junteros de la oposición. Los presupuestos de 2021 incorporan un endeudamiento de 295 millones de euros para asumir los proyectos que "nos van a permitir afrontar las consecuencias de la crisis", ha indicado el portavoz del PNV, Mikel Bagan.

Todos los grupos mantuvieron en sus intervenciones la actitud y decisiones planteadas tanto en el pasado pleno del 3 de febrero en el que se debatieron las dos enmiendas a la totalidad presentadas por Elkarrekin-Podemos y EH Bildu como en la defensa de las enmiendas parciales.

El grupo Popular se unió a las otras dos formaciones políticas en la oposición al no entender que no se hubiera llegado a acuerdo alguno para no aprobar ninguna de las más de 600 enmiendas parciales presentadas, acusando por ello a PNV y PSE de no querer negociar.

En este escenario todos sus votos, 18 en total, al proyecto de cuentas fueron negativos y no hubo abstención alguna.

Una sesión plenaria muy áspera sobre todo entre los portavoces de los grupos del PSE y Elkarrekin-Podemos que se han acusado mutuamente de practicar políticas diferentes aquí y en Madrid, donde son socios de gobierno, y que incluso ha llegado al punto de insultar Eneritz de Madariaga al socialista Juan Otermín acusándole de "mamporrero".

Ante la petición de este último de que retirara el insulto y se borrara del diario de sesiones de la cámara, una solicitud avalada expresamente por la presidenta de la cámara, Ana Otadui, la juntera de Elkarrekin-Podemos se ha negado. A pesar de ello y con el artículo 100 del reglamento en la cámara en la mano la presidenta ha ordenado su borrado del diario de sesiones.