Hosteleros de Arrigorriaga: "Lo único que está en rojo es la hostelería de Arrigorriaga"

Arrigorriaga es el único municipio vizcaino que permanece en alerta roja por su alta incidencia de coronavirus, tras registrar una tasa de 530,21 por cada 100.000 habitantes. Los dos últimos brotes de coronavirus en la localidad ha vuelto a disparar la tasa de incidencia y a consecuencia la hostelería lleva con la persiana cerrada desde el 21 de diciembre. Por eso el sector saldrá mañana y el lunes a la calle para denunciar la situación por la que atraviesa. Los hosteleros anuncian que este domingo y lunes realizarán sendas caravanas de coches para denunciar la situación que atraviesa el sector ya que, según han denunciado, abrieron sus establecimientos el viernes 18 y los tuvieron que cerrar el lunes 21 al volver a superarse los 500 casos de covid acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes en esta localidad vizcaina. "Lo único que está en semáforo rojo es la hostelería de Arrigorriaga", han denunciado.

Los hosteleros han subrayado su disposición a adoptar "todas las medidas de seguridad y protección necesarias tanto para la ciudadanía como para las personas trabajadoras". No obstante, han lamentado que la decisión del Gobierno vasco de mantener la hostelería cerrada en los municipios que superen esa tasa ha dejado "" al sector en Arrigorriaga.

Según han advertido, "además de suponer un duro golpe al comercio local, pone en duda el futuro y la supervivencia de decenas de familias de la localidad".

Los hosteleros han denunciado "lo absurdo de la situación", ya que pudieron abrir los bares el pasado viernes 18 de diciembre "porque Arrigorriaga salió del semáforo rojo", que determina las localidades con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes acumulados en 14 días. En cambio, han explicado, "el lunes, tras volver al semáforo rojo, tuvimos que volver a cerrar todos los bares y restaurantes".

Los hosteleros han criticado que, desde entonces, la ciudadanía de Arrigorriaga ha podido acudir a bares y restaurantes de otros pueblos mientras el sector en este municipio tenía sus negocios cerrados. "Es decir, lo que está en el semáforo rojo, a fin de cuentas, es la hostelería, y no el pueblo", han manifestado.

Asimismo, han asegurado que, según las informaciones que han recibido hasta ahora, "la presencia de Arrigorriaga en el semáforo en rojo tiene que ver más con determinados brotes que con la situación del propio pueblo" y han lamentado que "no se han realizado cribados por parte de Osakidetza ni se han tomado medidas excepcionales por parte de Gobierno vasco".

Los hosteleros han alertado de que, si esta situación se prolonga por más tiempo, "sería la muerte para la hostelería de Arrigorriaga, y dejaría en grave situación a muchas familias del pueblo". En este sentido, han precisado que la hostelería no sólo está compuesta por "los que trabajan frente a la barra, sino que es un sector conectado y vinculado a otros muchos, como las empresas proveedoras, el comercio local, los patrocinios de clubes deportivos, etc".

Por otro lado, han denunciado que no han recibido "información alguna por parte de ninguna institución", excepto el Ayuntamiento.

Por ello, han decidido iniciar una serie de movilizaciones en defensa del sector y "el futuro de muchas familias de Arrigorriaga", con el apoyo de la Asociación de Comerciantes local ADECKA.

En concreto, este domingo, 27 de diciembre, realizarán una caravana de coches a las doce del mediodía desde Arrigorriaga a los pueblos de alrededor. El lunes 28, a la misma hora, habrá una nueva caravana de coches, junto a los proveedores, desde la rotonda de Rezola. En los próximos días, anunciarán nuevas movilizaciones