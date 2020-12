Bizkaia publica la tabla de retenciones de IRPF para 2021

La Diputación de Bizkaia ha publicado la nueva tabla de retenciones de trabajo a cuenta del IRPF para 2021. La obligación de practicar retención se establece para los rendimientos de trabajo anuales superiores a los 14.000,01 euros. Este límite se equipara al límite fijado para la obligación de declarar, según ha informado la Diputación.

Los contribuyentes que tengan más de un pagador no tendrán que hacer la declaración de IRPF si sus ingresos no llegan a 14.000 euros, y no a partir de 12.000 como hasta ahora, siempre que no se reciban más de 2.000 euros del segundo y restantes pagadores.

La Diputación ha adaptado esta nueva tabla de retenciones para 2021 a las últimas medidas adoptadas en Bizkaia para no penalizar la tributación los contribuyentes más vulnerables y afectados por la crisis de coronavirus. En el paquete de modificaciones fiscales se regula qué rentas están exentas de pagar IRPF, se flexibilizan plazos tributarios y se establecen deducciones fiscales.

NOVEDADES EN LA TABLA DEL IRPF



En la tabla de retenciones de trabajo de Bizkaia de 2021 desaparecen los cuatro tramos salariales que fijaban los porcentajes de retención entre los 11.860,01 y los 14.020,00 euros, y se mantienen los mismos porcentajes de retención a los tramos siguientes.