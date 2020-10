José Alberto Pradera llevará a juicio la denuncia de un ertzaina por desacato

El ex diputado general de Bizkaia, José Alberto Pradera.

El ex diputado general de Bizkaia José Alberto Pradera ha sido denunciado hace dos semanas por no haber hecho caso presuntamente a un agente de la Ertzaintza en un incidente ocurrido en la autopista A-68 en diciembre de 2019 y por el que cuenta además con otras dos denuncias comunicadas en febrero último. El máximo responsable foral entre 1979 y 1987 ha negado los hechos y pretende "llevar el caso a juicio" ya que considera que "un agente no debe utilizar la autoridad que tiene de forma totalmente arbitraria".

Según ha explicado a DEIA, todo ocurrió el 15 de diciembre sobre 19.00 horas cuando circulaba con su coche por el kilómetro 39 de la A-68 en sentido Zaragoza. "Era de noche y vi a los lejos cómo había en el arcén luces, como si fuera un accidente. Creí que podía ayudar y cuando llegue a su altura bajé la ventanilla de la derecha y pregunté si necesitaban ayuda", relata.

Según su testimonio "me encontré con lo que creí un ertzaina que, desaforado, empezó a chillarme que siguiera adelante". Ante su actitud, Pradera se identificó como expresidente de la sociedad Vasco Aragonesa, que gestiona la autopista, y como anterior diputado general "y lejos de calmarse empezó a pegar puñetazos y patadas a mi vehículo por lo que seguí mi camino muy sorprendido". Ante lo acontecido y con la sospecha de que se pudiera tratar de un asalto por lo extraño de la situación, Pradera llegó hasta la estación de servicio de Igay, unos 25 kilómetros más adelante, y llamó al centro de control de la A-68 del cual aún mantiene el teléfono. Tras identificarse otra vez, el responsable del puesto le explicó que un coche estaba averiado y le estaban auxiliando por lo que ya se quedó más tranquilo "a pesar del trato imperdonable del agente".

Sanciones



La sorpresa llegó en febrero al recibir dos denuncias de trafico. Una "por parar en la autopista no siendo zona habilitada al efecto", y la otra "por incorporarse a la circulación sin ceder el paso a otro vehículo que está circulando por la vía preferente". Pradera además de negar categóricamente esta denuncia, "ningún vehículo estaba a mi lado", indica que "seguí circulando por el carril por el que estaba, el de la derecha" con lo que "hay una incongruencia entre las dos denuncias. No me incorporé a la vía, porque ya estaba en ella", detalla.

El ex diputado general presentó recurso a ambas denuncias y pidió a la instructora de la sanción que "investigara al agente que intervino y le abriera expediente por la actitud de prepotencia que tuvo".

A la espera de respuesta a sus alegaciones, hace 15 días recibió una tercera denuncia referida a ese día, esta vez "por no obedecer las órdenes del agente de circulación", detalla Pradera, algo que considera también falso, "porque seguí hacia delante realmente como él me indicó y muy asustado".

A la vez, el ex diputado general se pregunta "¿por qué no se presentó esta denuncia con las otras en febrero y se ha esperado hasta ahora?" Aunque el afectado es consciente de la presunción de veracidad con que cuentan los agentes policiales, especificó que "sé lo que pasó y no quiero que personas como estas dejen en mal lugar a la Ertzaintza con sus actuaciones". Por ello va a recurrir esta tercera denuncia con la intención "de llegar hasta los tribunales".

Por su parte, fuentes del Departamento de Seguridad confirmaron a DEIA la interposición de las tres sanciones y especificaron que "no entramos en la valoración concreta de los hechos pero, en todo caso, los consideramos como algo particular y puntual".

Así mismo, indicaron que "igual que todos los ciudadanos, esta persona tiene derecho a contestar, presentar alegaciones y a defenderse por todos los medios legales que considere oportunos, sean por la vía administrativa o judicial".