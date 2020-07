El alcalde de Ermua critica que se defienda salir sin mascarilla en pleno brote

El alcalde de Ermua, Juan Carlos Abascal, ha advertido de que el Ayuntamiento sancionará a las personas que no utilicen mascarilla sin acreditar una causa válida, tras la difusión de un escrito en el municipio que apela al derecho a la intimidad para no tener que dar explicaciones en caso de no llevarla.

En un texto publicado a través de su perfil de la red social Facebook, el primer edil ha calificado de "irresponsable" la difusión de este texto, que ha sido colocado en varias calles de este municipio, en un momento en el que el municipio vive una situación "crítica", como consecuencia de un brote de coronavirus.

Amparándose en el derecho a la intimidad y en la Ley de Protección de Datos, el escrito advierte de que los vecinos que salgan a la calle sin mascarilla no están obligados a mostrar a los agentes ningún documento que acredite su exención y tampoco necesitan explicar las razones de su actitud.

El primer edil ha dejado claro que los residentes que no lleven mascarilla serán sancionados, salvo en los casos en los que acrediten estar exentos, como si se ven aquejados de enfermedades respiratorias o practican deporte.

También ha manifestado que, "si persisten en una actitud de forma injustificada", pueden incurrir en un delito de desobediencia y en otro contra la salud pública.

"Entiendo incluso que a nadie nos guste usarla y que incluso pueda tener efectos negativos, pero ante esta pandemia creo que los efectos positivos son muy superiores a los negativos", ha manifestado.

El alcalde, que ha abogado por fomentar la, ha confesado que ha "leído mucho sobre la España de la picaresca", lo que le ha llevado a apostar por una sociedad "con valores totalmente distintos a los que sustentaron y sustentan esa forma de pensar y de vivir".