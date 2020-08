"No veremos el final de la pandemia posiblemente hasta mediados del 2022"

El reputado virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu ha sido el protagonista de la entrevista del día en Euskadi Hoy en Onda Vasca. Ortiz de Lejarazu asegura que no le gusta hablar de una segunda oleada del coronavirus porque cree que, mientras no haya vacunas, sufriremos varios embates de la covid-19. Dice, sin embargo, que los datos actuales no son como los de marzo porque "entonces no se buceaba en el iceberg. En marzo solo veíamos que el buque se hundía pero no veíamos el casco".

Ortiz de Lejarazu advierte de que "con la vacuna no va a cambiar todo de la noche a la mañana. Se va a tardar tiempo en vacunar a un número significativo de la población". Por ello, estima que todavía tardaremos un año y medio o dos años en ver la salida a esta pandemia.

Además, hemos preguntado al virólogo por cuestiones como la vuelta presencial a las aulas, el pretendido descenso de la carga viral del coronavirus o la era post-covid. "El coronavirus deja cicatrices. Hay muchas cosas que se desconocen del post-covid. Salen trabajos pero queda mucho por saber".