La UE evita poner fecha al ingreso de los países de los Balcanes Occidentales

La Unión Europea (UE) evitó ayer fijar un calendario para el proceso de ampliación de los Balcanes Occidentales y centró su apoyo a la región con un plan económico de 30.000 millones de euros y el suministro de vacunas contra el covid-19. "La UE reconfirma su compromiso con el proceso de ampliación", aseguraron los Veintisiete en la declaración que aprobaron tras la cumbre que celebraron en Kranj (Eslovenia) con los países de los Balcanes Occidentales: Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Albania, Kosovo y Bosnia y Herzegovina.

El documento final es fruto del compromiso al que llegaron los países de la UE entre los partidarios de acelerar la ampliación y los que consideran que el club debe resolver antes sus tensiones internas, tras una década de crisis. Un consenso que resumió el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel: "No debemos decepcionar, pero tampoco hacerles promesas", dijo.

Inversiones



Aun así, la UE no quiere perder peso en una región que se disputan también potencias regionales como Rusia y Turquía y los Veintisiete recordaron el plan económico ya aprobado para movilizar en la zona, hasta 30.000 millones de euros, en base a inversiones y subvenciones.

Además, destacaron que la UE ha suministrado a los países de los Balcanes Occidentales 2,9 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 y se comprometieron a garantizar que a finales de este año, los seis países tengan el mismo nivel de vacunación que existe en el club comunitario. Los países de la UE se comprometieron también a celebrar una nueva cumbre con los Balcanes el año que viene.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen aseguró que "la UE no está completa sin los Balcanes Occidentales", algo sobre "lo que no puede haber ninguna duda", defendió. Pero al mismo tiempo incidió en la necesidad de que Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Albania, Kosovo y Bosnia y Herzegovina continúen las reformas que les pide Bruselas en materia de Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos, libertad de prensa y medidas económicas, tanto para recibir las ayudas como para avanzar en la ampliación. A cambio, pidió a los países de la UE que cumplan sus "compromisos", en particular sobre la apertura de las negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte, a las que la Comisión dio el visto bueno el año pasado.

En la declaración, los países de la UE manifestaron sus "expectativas" con respecto al diálogo entre Serbia y Kosovo para normalizar sus relaciones. En este sentido, Von der Leyen celebró el acuerdo que Bruselas fomentó la semana pasada para que ambos rebajasen la tensión fronteriza por la crisis de las matrículas. "Fue un claro mensaje a la región. Es posible sentarse en la mesa de negociación incluso en situaciones muy difíciles", dijo la presidenta del Ejecutivo comunitario.

Postura de Merkel La todavía canciller alemana, Angela Merkel, insistió en la necesidad de que haya una perspectiva real de ingreso en la Unión Europea para los países de los estados de los Balcanes occidentales. "No se trata de hacerle un favor a los estados en los Balcanes Occidentales sino de nuestros propios intereses de seguridad", dijo Merkel en una comparecencia tras la cumbre europea informal organizada por la presidencia eslovena. "Es importante que hoy –por ayer– hayamos destacado que esos países deben tener una perspectiva real de ingreso y de ser parte de la UE. Eso ha sido destacado por todos", insistió.

Asimismo, Angela Merkel repasó la situación actual en la que dos países, Serbia y Montenegro, ya han empezado negociaciones de ingreso; otros dos, Macedonia del Norte y Albania, esperan comenzarlas y otros dos no han presentado todavía una solicitud. La prioridad ahora, según Merkel, es superar los obstáculos para que empiecen las negociaciones con Macedonia del Norte y Albania.