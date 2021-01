Von der Leyen habla con Johnson del control de exportación de vacunas

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, acordaron en una conversación esta noche el "principio" de que no debe haber restricciones a la exportación de vacunas cuando las farmacéuticas cumplan con sus responsabilidades contractuales.



"Hemos acordado el principio de que no debe haber restricciones a la exportación de vacunas por parte de las empresas cuando cumplan con sus responsabilidades contractuales", tuiteó Von der Leyen, tras mantener "conversaciones constructivas", dijo, con el jefe del Gobierno del Reino Unido.



Desde este sábado hasta el 31 de marzo, las autoridades aduaneras de la Unión Europea pueden bloquear las exportaciones de vacunas fabricadas en la UE en virtud del mecanismo de control adoptado por la Comisión Europea.



La medida afectará solo a las vacunas de aquellos laboratorios con los que la Comisión firmó, en nombre de los Veintisiete, acuerdos de compra anticipada.



Se trata de Pfizer-BioNTec, Moderna y AstraZeneca, cuyas vacunas ya han sido autorizadas en la UE, además de Johnson & Johnson, Sanofi-GSK y CureVac, con las que Bruselas negoció 2.300 millones de dosis en total



Bruselas, que temía que AstraZeneca estuviese entregando al Reino Unido dosis que correspondían a los Veintisiete, quiere controlar cuántas vacunas se producen y a qué países se destinan, tras haber financiado por adelantado el desarrollo de las mismas con 2.900 millones de euros en total.



Este mecanismo de control de exportaciones ha sido considerado contraproducente por las farmacéuticas y ha causado malestar en el Reino Unido, especialmente en Irlanda del Norte.



Un asunto del que la jefa del Ejecutivo comunitario también habló este viernes con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, para "acordar una forma satisfactoria de introducir un mecanismo de autorización de exportación para las vacunas" de covid-19, informó Von der Leyen también en su cuenta en Twitter.





Constructive talks with Prime Minister @BorisJohnson tonight.



We agreed on the principle that there should not be restrictions on the export of vaccines by companies where they are fulfilling contractual responsibilities.