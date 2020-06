El PP se alía con los países del norte y exige estrictos controles a España por las ayudas de la UE

bilbao – El Partido Popular Europeo, con el firme apoyo de los eurodiputados populares españoles, se han unido a las tesis de los países del norte de Europa con el objetivo de imponer un estricto control en el Fondo de Recuperación de la Unión Europea que se ha aprobado con el objetivo de ayudar a los estados miembros a paliar los daños económicos causados por el coronavirus.

Los eurodiputados del PP (el grupo más numeroso del Parlamento Europeo), cuya delegación española está liderada por Dolors Montserrat, se suman así a una iniciativa de Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca, países que han tenido que resignarse a la creación de un fondo (750.000 millones de euros) destinado principalmente a subsidios, pero que exigen como contraprestación estrictas reformas en los países que los reciben (principalmente los del sur, los más afectados por la pandemia), lo que podría establecer condiciones muy duras para los receptores.

El Partido Popular Europeo acordó su estrategia, según El País, el martes comandado por el eurodiputado alemán Manfred Weber. Fuentes populares atribuyen la iniciativa a varios eurodiputados alemanes, a los de Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca.

El PP español no sólo no niega su participación en el plan sino que confirma su apoyo, pero insiste en que no busca imponer recortes, sino garantizar un gasto adecuado del dinero. El propio Weber destacaba la unidad en el PP Europeo. "Todo el grupo apoya la idea de que la solidaridad va acompañada de responsabilidad. También los colegas españoles como Dolors Montserrat, Esteban González Pons o Pablo Casado".