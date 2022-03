El caso Kote Cabezudo tuvo una accidentada instrucción y, de alguna manera, también lo ha sido desde el punto de vista técnico el inicio del juicio contra el fotógrafo por los presuntos delitos de índole sexual cometidos contra 17 de sus modelos.

De hecho, la declaración de las primeras víctimas, a puerta cerrada, se ha fijado para hoy después de que ayer miércoles las partes, sin presencia del acusado, trataran de subsanar una serie de errores técnicos que han condicionado el desarrollo inicial de la vista oral.

Los documentos gráficos, junto a la declaración de las víctimas, son determinantes en esta causa, y "la cantidad de material informático aportada como prueba es ingente", asegura el fiscal Jorge Bermúdez. Solo el índice de los archivos gráficos que se han ocupado de los discos duros del acusado comprende unas 3.500 páginas. Un documento de texto de 17 megas es el que a modo de esquema recoge las direcciones de las páginas webs que supuestamente utilizaba el fotógrafo, y que se presentan como prueba.

Esos archivos demostrarían los hechos por los que se acusa a Cabezudo: sesiones fotográficas que serán sometidas a análisis, grabaciones en vídeo o actos por los que el donostiarra es acusado de abuso sexual. Se trata, en suma, de pruebas gráficas que han sido objeto no solo de volcado sino de análisis pericial.

Pero el manejo de esos archivos ha dado problemas desde el primer día. Ya lo advirtió el presidente del tribunal durante la primera sesión de la vista oral que iba a ser necesario identificar cada documento y ser extremadamente rigurosos en su manejo ya que "hay que bucear mucho entre tanto material".

PRUEBAS



La Fiscalía ha tratado esta semana de aportar las primeras pruebas documentales y, a las primeras de cambio, han surgido los problemas. Ayer miércoles, de hecho, se realizaba la diligencia para sincronizar las rutas de los discos informáticos que están a disposición de la sala con los que tienen las partes, entregados por los servicios informáticos de Justicia. Es decir, que el sistema en red funcione de tal modo que todos tengan acceso a la misma documentación en el mismo tiempo.

La vista no puede continuar como estaba previsto si no se subsana el problema. "La incidencia viene motivada porque el tribunal tiene en el sistema informático unas rutas de acceso que no coinciden con las de las partes", señalan fuentes judiciales. De ahí que, como se ha visto estos días, sea tan difícil articular la prueba cuando los funcionarios que están en la sala no pueden encontrar los archivos gráficos con las indicaciones que se les está dando.

A modo de ejemplo, ese archivo de texto que ocupa 18 megas y que contiene las direcciones de las webs "no ha habido manera" de transmitirlo desde la carpeta de Fiscalía a la de la Sección Primera de la Audiencia, que utilizan el sistema informático JustiziaBAT, la aplicación del Gobierno vasco que trata la información que conforma los expedientes judiciales electrónicos.

Se trata de muchísimas pruebas que han sido obtenidas en distintos momentos procesales en el marco de un extenso sumario que comprende un periodo temporal muy amplio, ya que son hechos supuestamente cometidos entre los años 1992 y 2013. "Resulta complejo por que la legislación procesal no está adaptada a la presentación de pruebas digitales, y tampoco el sistema de gestión procesal del País Vasco a la incorporación de archivos digitales a las causas", señalan las mismas fuentes.

Se trata de un problema técnico que estuvo presente hace dos semanas en una jornada monográfica dedicada al plan de Justicia del País Vasco. De hecho, según indican las mismas fuentes, se acordó que el actual sistema vasco de gestión procesal (JustiziaBAT) sea sustituido por Avantius, sistema utilizado en la Comunidad Foral de Nafarroa.