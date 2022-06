Mikel Mendibe: "No supe cómo explicarle a mi aitite qué iba a hacer como CEO"

Mikel Mendibe tiene solo 22 años pero se desenvuelve con una soltura propia de un empresario con años de experiencia. Natural de Amorebieta, Mendibe cursó sus estudios y máster de Ingeniería Industrial en la UPV/EHU, etapa en la que destacó por su excelente trayectoria académica y amplia participación en iniciativas sostenibles como el Climathon de Eibar y el programa de BBK KUNA: The Future Game.

Tras finalizar su formación académica, Mendibe decidió probar suerte en el programa de jóvenes talentos "CEO por un mes", propuesta impulsada por el grupo empresarial de recursos humanos Adecco. En la lucha de selección entre las sólidas 3.000 candidaturas el joven zornotzarra fue el afortunado elegido.

Mendibe se enfrenta ahora al reto de presidir por un mes la compañía de recursos humanos con la asistencia del director general Iker Barricat. Durante este periodo de 30 días realizará labores como asistir a reuniones, elaborar presentaciones y gestionar a un equipo de más de 2.400 personas, una experiencia que considera como una gran oportunidad laboral y "un proceso de aprendizaje muy positivo para desarrollar sus habilidades de liderazgo y comunicación".

Cursaste la carrera y el máster de Ingeniería de Tecnología Industrial en la UPV/EHU ¿Cómo fue la experiencia?

Los primeros dos años conocí a mucha gente, se me daba bien y me gustaba la carrera. Una vez en tercero me embarqué en un proyecto de investigación de hidrogeles polisacarios, algo que me apasionó, y pronto comencé mis prácticas en Schneider Electric. Vivir estas experiencias me abrieron las miras. Me ayudaron a entender que más allá de lo académico, hay un mundo de oportunidades ahí fuera.

Has sido adjudicatario de numerosas becas como la de investigación IKASIKER 2019-2020 y la beca Máster de Iberdrola ¿Cómo recibes eso?

La primera reacción es de sorpresa. Hay muchísima gente y brillante de la que se aprende muchísimo. Pero también lo recibes con mucha alegría y gratitud.

Después de tu formación académica había un salto al vacío en el mundo laboral ¿Qué te llevó a inscribirte precisamente al programa "CEO por un mes" de Adecco?

Supe de este programa el año pasado y por cierre de plazos no pude solicitar. El plazo de España estaba cerrado y pensé en irme a la India, pero pronto me di cuenta de que debía ser un poco más realista (se ríe). Irme allí era demasiado choque cultural. Así que durante el año siguiente hice un seguimiento de Adecco, esta vez para la zona Iberia, para informarme mejor sobre la compañía. Me gustó lo que percibí y dedidí lanzarme.

¿Cómo fue el proceso de admisión?

Formé parte de un proceso de preselección muy largo pero gratificante. Me he sentido muy integrado durante todo este tiempo. Trataban de conocer mi carácter sin encasillarme, aunque también soy consciente de que fue un proceso muy personalizado.

Realizarás diversas labores como asistir a reuniones, elaborar presentaciones, gestionar a un equipo de más de 2.400 personas...¿Qué esperas aprender de ellas?

Cómo conectar. Entender a la gente. Las soft skills son fundamentales y en ese campo tengo muchísimo que aprender. Todo va cada vez más rápido y tenemos que adaptarnos a ello.

UNA VISIÓN SOSTENIBLE



Fuiste ganador del Climathon de Eibar 2021, un maratón organizado por la Escuela de Ingeniería de Eibar que se basa en promover iniciativas sostenibles ¿De dónde proviene este compromiso medioambiental?

Desde pequeño he estado comprometido con el medio ambiente. Pero en esta línea para mí fue clave el año 2020/ 2021. En esta etapa participé en la Beca BBK KUNA : The Future Game, un programa en el que fuimos escogidos 30 jovenes del territorio para conectar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

¿Crees que puedes aportar tu granito de arena sostenible al ámbito empresarial?

Así es. Pienso que en el desarrollo profesional se deben tener en cuenta este tipo de valores. Quiero que mis acciones tengan un impacto positivo de cara al futuro y considero que cada vez la juventud está cada vez más involucrada en estos ámbitos.

JUVENTUD EMPRENDEDORA



De Amorebieta al mundo ¿qué representa para ti estar en reuniones internacionales siendo tan joven?

Esto se lo contaba ayer a mi aitite. No era capaz ni de explicarle lo que iba a hacer. Considero que las oportunidades ahora han cambiado mucho para los jóvenes en los últimos años. Es una situación complicada pero disponemos de muchas herramientas. Podemos cambiar de paradigma y ampliar horizontes. De Amorebieta a Bilbao hasta Madrid. Pero, eso sí, siempre con los pies en el suelo.

No solo Madrid, también has sido seleccionado para ocupar el puesto de CEO de Adecco a nivel mundial. ¿Te visualizas sentado en esa silla?

Eso es una quimera casi. Todavía queda mucho por delante pero estoy dispuesto a dar lo mejor de mí.

Por último, ¿qué consejo le darías a aquellos jóvenes que se estén integrando a las esferas laborales?

Ante todo ser apasionados con el trabajo, tener clara una dirección y afrontar los retos con empeño. Aunque no lo parezca estos "sacrificios" se convierten en una inversión. Si sientes que contribuyes a algo que tú crees puedes llegar muy lejos.