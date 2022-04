"Los implantes no solucionan todos los problemas de las personas con sordera"

La Asociación Prosordos Gregorio Ybarra ha realizado un estudio, junto a la facultad de Educación de la UPV/EHU, en el que se destaca la importancia de desarrollar la competencia lecto escritora para el desarrollo y la inclusión social de las niñas y niños con sordera. Susana Chávarri, secretaria de la Junta Directiva de la Asociación, señala que "el déficit auditivo de los niños con sordera impide el normal acceso a la información, en clara desventaja respecto a los normo oyentes, dificultando su comunicación y su lenguaje".

Cuenta que la Asociación lleva más de 125 años siendo "fiel" a su objetivo fundacional: "favorecer la inclusión educativa, social y laboral de las personas con sordera priorizando los colectivos vulnerables". Por ello, alineados con la agenda 2030, "estamos viendo qué dificultades hay para que este colectivo pueda desarrollarse con plenitud en esta sociedad", ya que, según señala Chávarri, "parece que a veces la sociedad no está preparada para la diversidad".

Según subraya, una de las características a tener en cuenta de las personas sordas es que conforman "un colectivo de gran heterogeneidad". "No todos tienen el mismo tipo de recursos, no todos tienen las mismas características. Igual que los oyentes, todos somos diferentes. El momento de aparición de la sordera es diferente, el grado de sordera no es el mismo, y todo eso condiciona el que unos tengan unas necesidades y otros tengan otras y eso es importante destacarlo", explica.

Señala asimismo que es a través de la audición desde donde desarrollamos todo el sistema cognitivo, el aprendizaje y del cual depende también el desarrollo social y afectivo. "Es uno de los órganos sensoriales que menos en cuenta se tiene, pero que más importante es para la persona", destaca.

Respecto a los avances tecnológicos, señala que en los últimos años se ha progresado mucho y que, aunque han supuesto una ayuda para las personas con sordera, no son la solución. "Los recursos técnicos han avanzado muchísimo. Tanto los implantes cocleares, como los audífonos, han permitido un desarrollo mayor de la comunicación lingüística, que es la gran perjudicada por la discapacidad auditiva. Si bien es cierto que estos avances han ayudado, no todo lo hace el implante. El implante no soluciona todos los problemas".

Por ello, Chávarri cuenta que se han desarrollado dos líneas de actuación. Por un lado, "un programa dirigido a alumnado de educación primaria para trabajar el proceso lectoescritor, que consideramos que es uno de los aspectos cruciales para el desarrollo académico y después personal". Y, por otro, "un programa dirigido a secundaria, alumnado adolescente, para trabajar tres cuestiones fundamentales en la adolescencia: identidad-autoconocimiento, habilidades sociales y comunicativas y gestión emocional".

En el estudio, realizado junto a la UPV/EHU, se destacan algunos elementos que favorecen el desarrollo de la competencia lecto escritora en los niños, como "el uso de dinámicas lúdicas de trabajo y otros apoyos sostenidos en el tiempo, un refuerzo positivo en el gabinete y en el centro escolar, la utilización de metodologías activas, una escuela inclusiva que respeta la diversidad y se implica con ella, la coordinación de los agentes educativos y asistenciales, y la implicación de la familia".

Por el contrario, el estudio señala como factores que obstaculizan el avance de las niñas y niños sordos, "la falta de motivación ante la tarea, el confinamiento domiciliario durante la pandemia, problemas con las prótesis auditivas, la sobrecarga cognitiva, un nivel de dificultad en la tarea no adecuado, la insuficiente coordinación entre agentes y la poca implicación de la familia".

Implicación de la familia

Sobre la importancia de la implicación familiar para con las niñas y los niños con sordera, Chávarri asegura que es algo "esencial" para el correcto desarrollo. "Es muy importante la implicación de la familia porque muchas veces no se quiere asumir que el niño es sordo y eso conlleva que muchas veces se invisibiliza el problema y son los propios padres y familiares quienes dicen que es igual que los demás niños. Hay que trabajar en el tema de la identidad, conocer cuáles son mis capacidades y también mis limitaciones", explica sobre este aspecto.

En esta línea, advierte de la existencia de dos aspectos fundamentales. "Hay un par de cosas a destacar, primero, la implicación de la familia, que es algo fundamental para ponerse a remar en beneficio del los niños y niñas. Lo segundo, la coordinación de todos lo que están trabajando con los niños sordos, si cada uno va por su lado no hacemos nada", pone de manifiesto.

"Parece que la sociedad a veces no está preparada para la diversidad" Susana Chávarri Asociación Prosordos Gregorio Ybarra